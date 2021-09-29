В. Полетаев принял участие в заседании рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии рассмотрели ход подготовки нового нормативного правового акта в сфере миграции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай принял участие в заседании рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы. Заседание прошло в Администрации Президента Российской Федерации.

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Согласно Концепции, целью миграционной политики является формирование отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации.

На заседании рабочей группы обсуждался ход подготовки нового нормативного правового акта в сфере миграции, а также отдельные подходы к регулированию вопроса о выносе на территорию иностранного государства части миграционных процедур, проводимых в отношении иностранного гражданина, желающего осуществлять трудовую деятельность в РФ.

Также рассматривался вопрос о ходе подготовки МВД России проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», расширяющего перечень категорий иностранных граждан, получающих вид на жительство в упрощенном порядке, за счет включения в указанный перечень иностранных граждан и лиц без гражданства – финалистов и победителей общероссийских конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

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