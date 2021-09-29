В. Матвиенко: Социально-экономическая ситуация в Ярославской области стабильная, за последние годы в регионе много сделано

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Председатель СФ в рамках рабочей поездки в регион провела встречу с губернатором Ярославской области.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в рамках рабочей поездки в Ярославскую область провела встречу с губернатором региона Дмитрием Мироновым. МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области В центре внимания были вопросы социально-экономического развития области.

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По словам спикера СФ, социально-экономическая ситуация в Ярославской области стабильная, за последние годы в регионе много сделано. «Проведена большая работа в сфере дорожного строительства», — сказала Валентина Матвиенко. Она отметила необходимость увеличения расходов на восстановление дорог.

Социально-экономическая ситуация в Ярославской области стабильная, за последние годы в регионе много сделано

Касаясь транспортной реформы, проводимой в регионе, Председатель СФ подчеркнула, что необходим современный общественный транспорт и четкие правила для перевозчиков. «Нельзя допускать, чтобы на линиях работали изношенные автобусы, представляющие угрозу безопасности людей». При этом Валентина Матвиенко не исключила, что при обновлении автопарка может потребоваться федеральная поддержка.

Спикер СФ также отметила расширение строительства жилья в области. Кроме того, по ее словам, в период пандемии региональные власти много внимания уделяли социальной сфере. «Реализованы все поручения Президента РФ по поддержке граждан и отдельных отраслей экономики».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Ярославская область прошла тяжелый этап с одними из лучших показателей в части обеспечения занятости населения.

По словам Дмитрия Миронова, Ярославская область — один из ведущих промышленных регионов Центрального федерального округа, динамично развивается, используя собственные резервы и поддержку федерального центра. «Объем инвестиций уже превысил 45,5 миллиарда рублей. В строительной отрасли объем выполненных работ за этот период составил без малого 34 миллиарда рублей, что практически на треть больше показателя прошлого года».

Губернатор проинформировал о мерах поддержки промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса в период пандемии. По его словам, в первую очередь делался упор на сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест. В результате удалось значительно снизить число безработных граждан. За год показатель с 30 тысяч человек снизился до чуть более 6,5 тысяч, рассказал Дмитрий Миронов.

Глава Ярославской области добавил, что особое внимание правительство региона уделяет реализации национальных проектов, обеспечивающих повышение уровня жизни в регионе.

Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Миронова за участие в подготовке и проведении в Ярославле VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России».

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