В. Матвиенко предложила обсудить возможные изменения в федеральное законодательство по защите нематериального культурного наследия

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила на VIII Парламентском форуме «Историко-культурное наследие России» в Ярославле.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открыла пленарное заседание VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» в Ярославле, зачитав приветствие Президента РФ Владимира Путина к участникам.

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Глава государства отметил значимый вклад участников форума в сбережение народных художественных промыслов, в развитие волонтерского движения. «Ваша принципиальная созидательная позиция, нацеленность на заинтересованную, результативную работу – достойны поддержки и уважения», — говорится в приветствии.

Эту площадку можно назвать настоящим центром притяжения для неравнодушных людей со всей России, влюблённых в историю, культуру и традиции, посвятивших жизнь сохранению и преумножению этого великого достояния

В своем выступлении Валентина Матвиенко подчеркнула, что за годы работы форум стал по‑настоящему знаковым и ожидаемым событием в общественной и культурной жизни страны. «Эту площадку можно назвать настоящим центром притяжения для неравнодушных людей со всей России, влюблённых в историю, культуру и традиции, посвятивших жизнь сохранению и преумножению этого великого достояния».

Валентина Матвиенко считает, что культура формирует духовный стержень общества, его цивилизационный код. «Именно культура помогает передавать из поколения в поколение незыблемые ценности, среди которых, как недавно отметил Президент России Владимир Путин, особое место занимают «гуманизм, нравственность и справедливость», — добавила она.

Председатель Совета Федерации напомнила о законодательных изменениях, принятых по итогам дискуссий в рамках форума. Среди них Валентина Матвиенко назвала льготы, стимулирующие благотворительную и меценатскую деятельность, одобрение Концепции по сохранению памятников деревянного зодчества, принятие закона, позволяющего волонтёрам участвовать в работах по сохранению объектов культурного наследия. «Также во многом благодаря резонансным обсуждениям на нашем форуме был создан Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества в Кижах».

Касаясь проблематики сохранения нематериального культурного наследия, Председатель СФ отметила, что в России издревле в мире и согласии проживают представители более двухсот национальностей. По ее словам, в этом году богатейшее национальное достояние было продемонстрировано на шестой Всемирной Фольклориаде, которую впервые принимала Россия. Очевидно, что нематериальное культурное наследие, нуждается не только в популяризации, но и в государственной поддержке, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Иначе этот самый глубинный пласт отечественной культуры, а вместе с ним и идентичность, могут быть размыты и даже утрачены».

Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность внесения изменений, направленных на защиту нематериального культурного наследия, в федеральное законодательство.

Она обратила внимание на необходимость сохранения архитектурного наследия страны, в том числе на проблему многоквартирных жилых домов, которые являются зданиями, представляющими культурную и историческую ценность. По словам Валентины Матвиенко, наибольшее число таких объектов сосредоточено в Санкт-Петербурге. «Задача государства – создать прозрачные правовые механизмы, позволяющие не только сохранять памятники архитектуры, но и обеспечить достойные условия для проживающих в них людей».

Пленарное заседание VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Пленарное заседание VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Пленарное заседание VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Дмитрий Миронов

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Лилия Гумерова

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Пленарное заседание VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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Пленарное заседание VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»

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VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России» в Ярославле

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VIII Парламентский форум «Историко-культурное наследие России» в Ярославле

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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Председатель СФ выразила надежду, что вопросы межкультурного диалога займут ключевое место в повестке форума, а идеи и инициативы, рождённые в Ярославле, будут востребованы в рамках предстоящей в 2022 году в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

Валентина Матвиенко добавила, что бережное отношение к национальной культуре и традициям является важнейшим условием гармоничного развития страны. «Именно на фундаменте культуры, на тех ценностях, которые лежат в её основе, строится благополучие всего общества и каждого отдельного человека».

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области обратил внимание на необходимость на законодательном уровне отрегулировать вопросы государственной охраны объектов всемирного наследия. В частности, по его мнению, необходимо закрепить требования к их охране в едином документе, и исключить разночтения федерального и регионального законодательства.

Дмитрий Миронов напомнил, что область обладает богатым историческим и культурным наследие. Здесь сосредоточены более пяти тысяч памятников разных эпох. При этом включение Ростовского кремля и Спасо-Преображенского собора XII века в Переславле-Залесском в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще повысит туристическую и инвестиционную привлекательность региона.

Ярославская область славится майоликой, финифтью, чернолощеной керамикой, художественной обработкой дерева, кожи, металла, ювелирным искусством, рассказал губернатор. По его мнению, без развития промыслов невозможно сохранение уникального культурного наследия регионов. «Ежегодно в области господдержку получают более 200 предприятий и самостоятельно работающих мастеров. Для них доступны: льготные микрозаймы, обучение, конкурсы и финансирование участия в региональных и федеральных выставках».

Статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова проинформировала об основных направлениях работы ведомства в ближайшее время, в том числе о подготовке законопроектов в сфере сохранения культурного наследия. Она обратила особое внимание на необходимость формирования понятийного аппарата в этой области.

По словам Аллы Маниловой, идет разработка федерального законопроекта по сохранению нематериального культурного наследия. Здесь необходимы конкретные механизмы и обязательства поддержки этой сферы, считает заместитель министра.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан отметила, что темы форума вызывают широкий интерес регионов и экспертов.

Среди наиболее важных сенатор назвала скорейшее внедрение программы «Земский работник культуры». «В регионах не хватает более 9 тысяч специалистов. По поручению Председателя Совета Федерации наш Комитет представил соответствующие предложения в проект федерального бюджета, связанные с этой программой. Держим этот вопрос на постоянном контроле», — сказала сенатор.

Говоря об объектах культурного наследия, являющихся многоквартирными домами, Лилия Гумерова сообщила, что профильный Комитет СФ в 2020 году совместно с Министерством культуры, Минстроем России провел опрос 66 субъектов Федерации, для которых эта проблема является актуальной. «Пора перестать бесконечно обозначать проблему и приводить цифры статистики. Важно вести мониторинг конкретных дел по выведению таких объектов из аварийного состояния», — подчеркнула она.

В пленарном заседании приняли участие заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, региональные министры культуры, руководители художественных театров, представители культуры. С видеообращением к участникам форума выступил Высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос.

«На полях» форума участники дискуссий посетили выставку, где были представлены работы ярославских мастеров по финифти и майолике, а также региональные продуктовые бренды. На экспозиции представлены информационные стенды о туристических центрах Ярославской области — Ростове Великом, Рыбинске, историко-культурном комплексе «Вятское».

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