В Госдуму внесён законопроект, направленный на совершенствование общественных отношений, связанных с переходами молодых российских спортсменов в иностранные профессиональные спортивные организации

Source: Russia Ministry of Sport

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Законопроект разработан Министерством спорта Российской Федерации во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и направлен на совершенствование общественных отношений, связанных с переходами молодых российских спортсменов в возрасте до 23 лет в иностранные профессиональные спортивные организации.

«Мы должны чётко понимать, что это не просто вопрос денег и прагматизма. Представленный Правительством законопроект направлен на защиту интересов всего российского спорта, – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. – В нашей стране по поручению Президента Владимира Путина активно развивается инфраструктура спортивных объектов, в том числе для спорта высоких достижений. Правительство России создает условия для работы тренеров, ежегодно увеличивает финансирование всей отрасли. И будет, на мой взгляд, справедливо возместить вложенные в тебя силы и средства. Отмечу, что здесь затронуты не только важные финансовые вопросы, но и моральный аспект: тренеры вкладываются в подготовку молодых спортсменов, используя свой опыт и ценные наработки отечественной спортивной школы. Они становятся для ребят наставниками в мире профессионального спорта. И спортивная школа – эта важнейшая ступень, фундамент больших достижений, которые славят страну. Востребованность наших спортсменов во всём мире оправдана, высокий уровень профессиональной подготовки ценится в международном спортивном сообществе. Данный законопроект использует общепринятый в мире механизм, который работает в целях защиты интересов всех, кто уезжает играть в другие страны и тех, кто остаётся».

«Цель законопроекта – повысить ценность системы спортивной подготовки в Российской Федерации и создать механизм компенсации затрат российских организаций спортивной подготовки и клубов на подготовку и развитие молодых спортсменов в случае их перехода в зарубежные профессиональные лиги, – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – В настоящее время в отдельных видах спорта иностранные профессиональные организации приглашают россиян без осуществления «трансферных» выплат. Теперь молодые спортсмены, которые принимают решение о переходе в иностранный профессиональный клуб, справедливо будут компенсировать расходы на свою подготовку».

Аналогичные правовые механизмы в настоящее время уже действуют во многих видах спорта – в частности, в футболе и волейболе, где общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с требованиями международных федераций установлены компенсационные выплаты спортивным школам, осуществившим подготовку спортсменов.

Порядок осуществления компенсационной выплаты будет определён Минспортом России по предложениям соответствующей общероссийской спортивной федерации.

Вместе с этим, в целях защиты прав и законных интересов спортсменов, недопущения риска прекращения их спортивной карьеры, законопроектом также предусмотрены случаи освобождения от уплаты компенсации. Спортсмен не обязан платить компенсацию в том случае, если ему в течение шести месяцев после окончания договора оказания услуг по спортивной подготовке не поступило предложений по трудоустройству от российских клубов, а также от иностранных команд, принимающих участие в спортивных соревнованиях, которые проводятся профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные клубы.

Спортсмен будет освобождён от выплаты, если были существенно нарушены условия договора оказания услуг по спортивной подготовке со стороны осуществляющей её организации. Компенсация не потребуется также в том случае, если спортсмен (или его законный представитель) самостоятельно оплачивал спортивную подготовку по договору оказания услуг, но не менее чем в размере компенсационной выплаты, рассчитываемом в порядке, утверждаемом Минспортом России по предложениям соответствующей общероссийской спортивной федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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