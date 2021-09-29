Встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Спасибо за то, что откликнулись на приглашение приехать в Россию.

Эпидемия не позволяла нам увидеться лично на протяжении полутора лет, но мы, тем не менее, были в постоянном контакте.

Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, и развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно друг с другом, причем по всем направлениям. И я отметил сейчас, когда готовился ко встрече с Вами: в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов, а в этом году только за девять месяцев текущего года, даже за восемь с половиной, рост составил свыше 55 [процентов]. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов.

Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон.

Продолжают расти инвестиции с обеих сторон. У нас накопленных турецких инвестиций в российскую экономику 1,5 миллиарда, а российских в экономику Турции – 6,5 миллиарда. Крупные проекты осуществляются, идет все по плану.

В полном объеме запущен и работает «Турецкий поток» – газопроводная система в Турцию и транзит в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз Вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. И сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные, турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно.

Продолжается по плану работа по атомной электростанции «Аккую».

На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно, имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, и это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение.

Но вопросов, конечно, очень много. Я очень рад Вас видеть в России – по телефону всего не обсудишь.

Добро пожаловать!

Продолжение следует.

MIL OSI