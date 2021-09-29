А. Башкин принял участие в дебатах по экологической повестке на заседании ПАСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Изменение климата стоит на первом месте в современном перечне угроз для цивилизации, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области выступил в дистанционном формате на заседании ПАСЕ в ходе дебатов по экологической повестке.

Смотрите также

«Современный перечень угроз для цивилизации хорошо известен. На первом месте стоит изменение климата. В этом смысле особо важно, что сегодня весь день пленарной сессии нашей Ассамблеи посвящен предложениям по устранению этих вызовов. Однако, чтобы предложения были жизнеспособны, нужно не только их поддерживать, но и критически изучать, замечать и корректировать слабые стороны», — сказал Александр Башкин.

Комментируя доклад «Закрепление права на здоровую окружающую среду: необходимость активизации действий Совета Европы», который представил бельгийский депутат Симон Муткен, Александр Башкин отметил, что проекты документов нацелены на закрепление экологических прав человека в правовой базе Совета Европы в формате юридически обязывающих документов.

«Однако хочу напомнить, что в рамках Руководящего комитета СЕ по правам человека уже создана рабочая группа по правам человека и окружающей среде, которой поручено к концу 2021 г. представить в Комитет министров СЕ проект юридически необязывающего документа по данной теме. До ознакомления с выводами рабочей группы какая‑либо дискуссия в рамках ПАСЕ на эту тему может быть преждевременна», — сказал Александр Башкин.

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

1 из 7

Владимир Круглый

2 из 7

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

3 из 7

Ольга Хохлова

4 из 7

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

5 из 7

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

6 из 7

Владимир Круглый и Александр Башкин

7 из 7

По мнению парламентария, в проекты резолюций и рекомендаций не стоит включать далекие от экологического права концепции и термины, например, «искусственный интеллект», «нанотехнологии».

Говоря о докладе «Больше «демократии участия» для борьбы с изменением климата, Александр Башкин указал, что требует отдельной проработки сама концепция «демократии участия». «Не уверен, что это нововведение отвечает Уставу Совета Европы как межгосударственной организации и его базовым конвенциям. Нужно помнить, что в наших странах действует иная форма демократии — «представительная демократия». И ПАСЕ – это тоже орган представительной демократии», — сказал сенатор.

В ходе дискуссии украинскими депутатами была затронута тема Крыма. В этой связи Александр Башкин напомнил Ассамблее о том, что именно украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, лишив воды население полуострова. «Вот так они позаботились о крымчанах! На самом деле мы видим, что крымчане лишены воды. С территории соседнего государства взрывают газопроводы, подрывают линии электропередач. Вот как на самом деле заботится об экологии страна, представитель которой только что выступал».

MIL OSI