Андрей Максимов: «Минэнерго предлагает проводить конкурентный отбор мощности на 4 года вперед»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 сентября. – Минэнерго направило в Правительство РФ предложение о сокращении горизонта планирования при проведении конкурентного отбора мощности (КОМ) с 6 до 4 лет, сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов на заседании Комиссии РСПП по электроэнергетике.

Он отметил, что предыдущее предложение Минэнерго об уменьшении горизонта планирования при проведении КОМ с 6 до 3 лет для обеспечения более точного учёта принимаемых инвестрешений в электроэнергетике было скорректировано.

«Итоговое предложение, которое Минэнерго направило в правительство после ряда совещаний по теме – это переход к КОМ на 4 года», – сказал глава Департамента.

Кроме того, по словам Андрея Максимова, Минэнерго предлагает проводить отборы в рамках программы модернизации тепловых электростанций не на 6, а на 5 лет вперед.

Также продолжается анализ необходимости выделения в таких отборах отдельной квоты для ТЭЦ и принципов для отборов проектов модернизации с применением инновационного энергетического оборудования, заключил он.

Конкурентный отбор мощности (КОМ) – специальная конкурсная процедура, посредством которой определяется, какая мощность будет оплачиваться на оптовом рынке и по какой цене.

Отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) также осуществляется на конкурсной основе. Для проектов, прошедших отбор, гарантируется возврат инвестиций.

28.09.2021

Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с октября по декабрь 2021 года.

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