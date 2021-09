Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Pary Prezydenckiej w akcji #sadziMY

Source: President of Poland in Polish

1 października 2021 roku (piątek) na terenie Nadleśnictwa Piotrków (woj. łódzkie) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w III edycji ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew #sadziMY.Akcja organizowana jest z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Program prasowy:

godz. 12.30 Udział Pary Prezydenckiej w akcji sadzenia lasu w Leśnictwie Wierzeje(współrzędne geograficzne: 51°25’32.7″N 19°43’41.3″E)

godz. 14.40 Spotkanie Pary Prezydenckiej z uczestnikami akcji sadzenia(współrzędne geograficzne: 51°25’32.7″N 19°43’41.3″E)

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Wejście akredytowanych przedstawicieli mediów do sektora prasowego w godz. 11.30 – 12.00.Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 10.00.

Obsługa prasowa wydarzenia wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer PESEL, imię ojca, numer legitymacji prasowej, markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych oraz numer telefonu kontaktowego) przyjmuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych pod adresem:

do 29 września 2021 r. (środa) do godz. 15.00.

Informacji dotyczących akredytacji i obsługi prasowej udziela Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Emilia Waniewska, tel.: 698 035 125.Informacji dotyczących udziału Pary Prezydenckiej w wydarzeniu udziela Biuro Wydarzeń Krajowych Kancelarii Prezydenta RP, Maciej Wojtkiewicz, tel.: 721 800 806.

MIL OSI