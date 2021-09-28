С. Колбин: В Севастополе продолжают работу по установлению имен советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественном открытии Вахты памяти «Севастопольский рубеж».

Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя вместе с губернатором города Михаилом Развожаевым РазвожаевМихаил ВладимировичГубернатор города Севастополя принял участие в торжественном открытии Вахты памяти «Севастопольский рубеж».

Церемония состоялась на Втором кордоне Мекензиевых гор, где в 1941–1942 годы шли ожесточенные бои. Тогда бойцы Приморской армии и морские пехотинцы стояли насмерть, отражая натиск фашистов.

Вместе с волонтерами Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» устанавливать имена бойцов Великой Отечественной войны будут и московские поисковики, сообщил сенатор.

Деятельность поисковиков сохраняет нашу историческую память. На святой севастопольской земле, политой кровью ее героических защитников, продолжится работа по установлению имен и судеб советских воинов, оборонявших наш город от немецко-фашистских захватчиков

Вахта памяти продлится две недели. Найденные останки поисковики передадут для перезахоронения. Также специалисты будут работать с архивами, чтобы установить имена погибших.

Сергей Колбин принял участие в торжественном открытии Вахты памяти «Севастопольский рубеж»

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Сергей Колбин принял участие в торжественном открытии Вахты памяти «Севастопольский рубеж»

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Сергей Колбин принял участие в торжественном открытии Вахты памяти «Севастопольский рубеж»

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Сергей Колбин принял участие в торжественном открытии Вахты памяти «Севастопольский рубеж»

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«Поисковое движение объединяет людей разных поколений, отдающих все силы увековечению памяти погибших защитников Родины. Деятельность поисковиков сохраняет нашу историческую память. На святой севастопольской земле, политой кровью ее героических защитников, продолжится работа по установлению имен и судеб советских воинов, оборонявших наш город от немецко-фашистских захватчиков», — подчеркнул Сергей Колбин.

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