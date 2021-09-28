Source: Russia Federal Space
#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#РАН28.09.2021 18:04
Специалисты ЦПК награждены Почетными грамотами Российской академии наук
В Российской академии наук состоялась церемония награждения специалистов предприятий и организаций, входящих в состав Госкорпорации «Роскосмос».
За добросовестный труд, большой вклад в развитие космической отрасли и в связи с 60-летием первого полета человека в космос Почетные грамоты РАН вручены и специалистам ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»:
Крючкову Борису Ивановичу — доктору технических наук, начальнику научно-исследовательской лаборатории — главному научному сотруднику
Каспранскому Рустему Рамилевичу — кандидату медицинских наук, заместителю начальника Управления
Церемонию награждения проводил вице-президент РАН, академик РАН Юрий Юрьевич Балега.