Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный28.09.2021 23:16

Специалисты космодрома Восточный посетили Амурский биолого-туристический центр

В Космическом центре «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») для сотрудников филиала и членов их семей была организована поездка в Амурский биолого-туристический центр в городе Благовещенск.

На территории центра живут более 150 животных, включая представителей Красной Книги России. В ходе экскурсии представитель Центра рассказала о том, где обитают животные, как они себя ведут в природных условиях и как попадают в зоопарк центра. В основном, это травмированные и больные животные, которые не выживут в дикой природе.

Такие поездки организованы в филиале на регулярной основе не только для посещения культурных мероприятий, но и для решения бытовых и социальных нужд работников предприятия.

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