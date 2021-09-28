Source: Russia Federal Space
#Центр Келдыша28.09.2021 11:10
Сотрудников Центра Келдыша наградили Правительственными наградами
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 2640-р «О присуждении в 2021 году премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности» награждены ряд сотрудников акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша».
За создание комплекса физического моделирования мощных ядерных энергодвигательных установок космического назначения и испытаний их составных частей награждены:
Семёнкин Александр Вениаминович, доктор технических наук, заместитель генерального директора по космическим аппаратам и энергетике — начальник отделения, руководитель работы;
Каревский Андрей Владимирович, кандидат технических наук, начальник отдела;
Ловцов Александр Сергеевич, кандидат физико-математических наук, начальник отдела;
Федотов Сергей Юрьевич, начальник отдела;
Филатов Николай Иванович, начальник отделения.
За создание книжной серии «Развитие отечественной ракетно-космической науки и техники» в 6 томах (2014 — 2019 годы) награжден Гафаров Альберт Акрамутдинович, кандидат технических наук, начальник сектора акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша».