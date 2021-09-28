Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша28.09.2021 11:10

Сотрудников Центра Келдыша наградили Правительственными наградами

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 2640-р «О присуждении в 2021 году премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности» награждены ряд сотрудников акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша».

За создание комплекса физического моделирования мощных ядерных энергодвигательных установок космического назначения и испытаний их составных частей награждены:

Семёнкин Александр Вениаминович, доктор технических наук, заместитель генерального директора по космическим аппаратам и энергетике — начальник отделения, руководитель работы;

Каревский Андрей Владимирович, кандидат технических наук, начальник отдела;

Ловцов Александр Сергеевич, кандидат физико-математических наук, начальник отдела;

Федотов Сергей Юрьевич, начальник отдела;

Филатов Николай Иванович, начальник отделения.

За создание книжной серии «Развитие отечественной ракетно-космической науки и техники» в 6 томах (2014 — 2019 годы) награжден Гафаров Альберт Акрамутдинович, кандидат технических наук, начальник сектора акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша».

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