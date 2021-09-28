Совет рынка приступает к разработке системы координации использования «зелёных» инструментов

Source: Russia Ministry of Energy

Москва. 28 сентября 2021 года. Ассоциация «НП Совет рынка» разработает добровольную систему координации использования различных «зелёных» инструментов. Соответствующую инициативу 28 сентября 2021 года одобрил Наблюдательный совет Ассоциации.

Главной целью создания и внедрения системы является обеспечение оборота на территории России различных видов «зелёных» инструментов – двусторонних договоров, сертификатов и иных, – используемых для подтверждения потребления электроэнергии, произведённой на возобновляемых источниках энергии и низкоуглеродных генерирующих объектах.

В настоящий момент в России заинтересованные производители и покупатели «зелёной» электроэнергии используют для подтверждения её происхождения существующую модель двусторонних договоров, а также сертификаты международной системы I-REC. Этот процесс активно развивается, но при этом несёт в себе ряд рисков и ограничений: например, возможность пересечения объёмов, передаваемых с помощью различных инструментов, или несоответствие общего количества использованных инструментов данным коммерческого учёта производства «чистой» электроэнергии.

«Существующие свободные договоры предназначены прежде всего для торговли электроэнергией и мощностью и в общем виде не предусматривают передачу экологических прав. Для использования СДД в качестве «зелёных» договоров необходима их модификация в соответствии с требованиями, зафиксированными в базовых международных стандартах. Создание системы позволит разработать и ввести в оборот на российском энергорынке типовые условия «зелёных» договорных инструментов для минимизации правовых рисков, обеспечить синхронизацию используемых в системе «зелёных» инструментов с данными коммерческого учёта, а также исключить риск пересечения объёмов, передаваемых с помощью различных «зелёных» инструментов», – отметил председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Создаваемая система будет базироваться на принципах добровольного участия и максимальной открытости предоставляемой информации. Она также будет открыта к информационному взаимодействию с существующими системами сертификации, торговыми площадками, биржами и другими заинтересованными субъектами.

Также в рамках реализации проекта предполагается дополнительная проработка и согласование с участниками рынка более детальных условий передачи экологических атрибутов энергии с помощью СДД. В частности, предлагается разработать и согласовать набор дополнительных типовых условий «зелёного СДД», который стороны могут дополнительно подписывать к обычному двустороннему договору на рынке. Факт принятия таких условий сторонами СДД на ОРЭМ будет указываться при его регистрации в торговой системе и автоматически учитываться в реестре «зелёных» инструментов.

«Помимо этого, мы предлагаем закрепить и ввести в постоянный обиход само понятие «зелёные инструменты» в российской электроэнергетике – совокупность всех документов и механизмов, при помощи которых производители передают потребителям достоверно зафиксированную информацию о характеристиках генерации, а также особые права, позволяющие использовать полученную информацию при расчёте объёма косвенных энергетических выбросов парниковых газов, выступать с заявлениями о «зелёном» энергопотреблении, применять «зелёную» маркировку и так далее. Использование всеми участниками рынка единой терминологии станет первым шагом по упорядочению системы отслеживания углеродного следа в энергетике», – добавил Максим Быстров.

Техническую и организационную реализацию проекта на начальном этапе будет осуществлять Ассоциация «НП Совет рынка».

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