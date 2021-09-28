Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#Луна28.09.2021 06:10

Полвека «Луне-19»

С космодрома Байконур произведен пуск ракеты-носителя «Протон-К» с разгонным блоком «Блок Д» и советской автоматической межпланетной станцией «Луна-19», которая стала шестым искусственным спутником Луны с задачами: производство снимков лунной поверхности и измерение магнитного и гравитационного полей Луны.

Автоматическая станция «Луна-19» была создана на базе автоматической станции «Луна-17». При этом для снижения затрат при ее разработке были максимально использованы конструктивные узлы и агрегаты лунохода и посадочной ступени. С корректирующе-тормозного модуля были сняты трапы для съезда лунохода и доплеровская аппаратура. Навесные отсеки были сделаны неотделяемыми. Радиовысотомер больших высот «Вега» был исключен из контура управления, однако он был использован для проведения измерений высотного профиля лунной поверхности — альтиметрирования.

В качестве приборного отсека был использован корпус лунохода без шасси и радиоизотопного генератора. Вследствие изменения условий освещенности на орбите по сравнению с поверхностью Луны радиатор—охладитель был перемещен с верхнего дна приборного отсека на боковую поверхность. На освободившую поверхность были установлены дополнительные фотоэлементы солнечной батареи, в результате чего максимальная мощность солнечной батареи вместе с основной поворотной панелью составила 240 Ватт. Она же служила радиатором-нагревателем.

Для получения изображений лунной поверхности на борту аппарата были установлены две оптико-механические телевизионные камеры, аналогичные телекамерам, установленным на луноходах и посадочных платформах корректирующе-тормозного модуля, но доработанные для условий полета по орбите. В результате доработки сканирование осуществлялось только в одной плоскости, перпендикулярной направлению движения космического аппарата (строчная развертка). Развертка в другой плоскости осуществлялась за счет движения самого аппарата (кадровая развертка). Скорость сканирования составляла 4 строки в секунду, а угол зрения по строке был увеличен до 185°.

3 октября 1971 года автоматическая станция «Луна-19» вышла на орбиту искусственного спутника Луны, близкую к расчетной: высота в апоселении 141,2 км, высота в периселении 133,9 км, наклонение орбиты 40,5°, период орбиты 2 часа 1 минута 28 секунд. 6 октября была проведена коррекция с целью понижения перицентра орбиты до 16 км. Коррекция проводилась над невидимой стороной Луны. Из-за отказа системы управления — не проходили управляющие сигналы с датчиков команд (углов) гиростабилизированной платформы в автомат стабилизации — аппарат не развернулся в заданное для проведения коррекции положение. В результате включения двигателя сформировалась нерасчетная орбита с высотой периселения 126 км.

Съемка отдельных районов лунной поверхности осуществлялась в режиме закрутки, что приводило к смазу изображений. Всего было проведено 12 сеансов съемки и получен 41 снимок лунной поверхности. Для изучения гравитационного поля Луны было проведено 23 цикла гравитационных измерений, при этом длительность цикла составляла от 4 до 14 суток. В конце срока активного существования (21 октября 1972 года), длившегося 13 месяцев вместо трех запланированных, было проведено еще два пробных включения двигательной установки, которые показали ее работоспособность. Связь со станцией прекратилась 1 ноября 1972 года.

В ходе полета станции «Луна-19» по орбите искусственного спутника Луны были проведены следующие наблюдения и измерения:

Получен временной ход интенсивности протонов солнечных космических лучей с энергиями от 1 до 40 МэВ и протонов галактических космических лучей с энергией более 30 МэВ;

установлено, что станция большую часть времени (~ 75%) проходила в период высокой активности Солнца. Получены усредненные за большую часть периода работы КА количественные данные о потоках протонов солнечных космических лучей в диапазоне энергий от I до 40 МэВ;

получена значительная научная информация о квазистационарных и нестационарных проявлениях солнечной активности в космических лучах:

зарегистрирована длительная модуляция интенсивности космических протонов галактических лучей с энергией более 30 кэВ и периодом, близким к периоду солнечного оборота (~ 27 суток);

зарегистрировано 14 больших вспышечных возрастаний интенсивности солнечных протонов с энергией более I МэВ;

зарегистрировано 13 понижений галактических космических протонов с энергией более 30 МэВ.

получено 46 магнитограмм магнитного поля Луны, которые частично согласуются с проведенными ранее измерениями на КА «Луна-10» и «Эксплорер-35». Были получены новые данные о полях на меньших высотах и на теневой стороне Луны;

установлено, что пространственная плотность метеорных частиц, в окрестности Луны не превышала плотности его в межпланетном пространстве на расстоянии 0,8 — 1,2 а. с. от Солнца.

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