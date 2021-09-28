Павел Сорокин: «Важно создать большой предсказуемый спрос на водород для промышленности с горизонтом в 10-15 лет»

Source: Russia Ministry of Energy

Южно-Сахалинск, 28 сентября. — Россия имеет все возможности, чтобы занять лидирующие позиции на рынке водородных технологий. Изучаются технологии производства в России «серого» водорода, то есть с помощью паровой конверсии метана, «зелёного» при помощи ВИЭ, а также «голубого», который может быть получен путем закачки выбросов СО2 в пласт, сообщил Павел Сорокин на Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина». «В фокусе внимания находится ряд технологий экологичного производства водорода — производства «серого» водорода с его последующим закачиванием в пласт для производства уже «голубого» водорода. В технологии закачивания СО2 в пласт Россия имеет значительные преимущества перед странами Европы и Азии — есть большое количество естественных ловушек, оставшихся после газовых хранилищ, есть система газопроводов, есть способ применения СО2 для повышения нефтеотдачи или для механизма офсета. В целом мы видим большой потенциал для снижения нашего СО2 следа», — сообщил заместитель Министра. По словам Павла Сорокина, сейчас важно вести работу не только над производством, но и над применением водорода на территории России, созданием точек роста спроса. «Мы смотрим на создание спроса внутри страны для апробирования технологий в первой десятилетке. Спрос может родиться во всех сегментах — от транспорта до автономного отопления и генерации. Но при этом везде нужно доводить до коммерческого уровня. Важно также в смежных отраслях создать большой предсказуемый спрос на водород для промышленности с горизонтом в 10-15 лет», — подчеркнул он.

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