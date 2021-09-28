О. Хохлова выступила в дебатах, посвященных защите прав и безопасности женщин в постконфликтных зонах

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках «осенней сессии» ПАСЕ.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняла участие в работе Комиссии ПАСЕ по вопросам равенства и недопущению дискриминации в дистанционном формате.

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Сенатор выступила в дебатах, посвященных подготовке документа о защите прав и безопасности женщин в постконфликтных зонах. Ольга Хохлова подчеркнула, что содержащаяся в меморандуме информация выходит за рамки обозначенной темы. Она отметила явную политизацию документа в ущерб поиску путей повышения роли и безопасности женщин в постконфликтных зонах.

В связи с этим сенатор обратилась к европейским коллегам с предложением заняться решением проблем, с которыми сталкиваются женщины в Донбассе вследствие агрессии украинских властей против собственного населения. «Внутриполитический конфликт на Украине должен быть решен в ближайшее время и исключительно мирным путем на безальтернативной основе минского «Комплекса мир», утвержденного резолюцией 2202 СБ ООН. Все понимают, что от конфликта страдают, прежде всего, женщины и дети. Поэтому нам необходимо направить усилия на решение данных проблем», — подчеркнула Ольга Хохлова.

Она также заявила российскую позицию в связи с рассмотрением вопроса о подготовке резолюции «Стамбульская конвенция: прогресс и вызовы». Сенатор обратила внимание членов Комиссии на то, что российские эксперты активно участвовали в разработке Стамбульской конвенции, но, к сожалению, многие наши принципиальные предложения учтены не были. «На наш взгляд, Конвенция пытается поставить семейные ценности на одну плоскость с «гендерными стереотипами», что придает им негативную коннотацию. Мы знаем, что идеологическая нагруженность Конвенции негативно воспринимается общественным мнением многих европейских стран».

Владимир Круглый

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Ольга Хохлова

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Владимир Круглый и Александр Башкин

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При этом парламентарий отметила, в России уделяется повышенное внимание проблеме, связанной с насилием в отношении женщин и семейным насилием. «Мы готовы к продолжению диалога по тематике международного сотрудничества в этой области. Действующее российское законодательство в достаточной мере обеспечивает защиту от насилия в семье. При этом мы пытаемся действовать сбалансированно, ставя во главу угла поддержку института семьи и уважение частной жизни», — подчеркнула Ольга Хохлова.

Сенатор также приняла участие в работе Комиссия ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ. Она поддержала французскую инициативу по созданию Обсерватории по преподаванию истории при Совете Европы. «Это может придать заметный импульс деятельности Совета Европы в области преподавания истории, а также способствовать усилиям по борьбе с фальсификацией исторических событий», — сказала парламентарий.

Задача видится в том, чтобы создать при Совете Европы площадку для непредвзятого экспертного диалога, считает Ольга Хохлова.

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