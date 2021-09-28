Source: Russia Ministry of Energy

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее – Основные положения), приказом Минэнерго России от 20 августа 2021 г. № 790 «О проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Московской области», а также на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса гарантирующего поставщика от 23 сентября 2021 г. № СП-278пр, Минэнерго России признает победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Московской области акционерное общество «Мосэнергосбыт».

Результаты сводного рейтинга заявителей по итогам проведения конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Московской области:

№

Наименование заявителей – участников конкурса

Рейтинг заявителя

Значения составляющих

сводного рейтинга

Д

Ir

1.

АО «Мосэнергосбыт»

180,17

180 169 348, 77

0,00

где:

Д – размер денежных средств, указанных в заявке на участие в конкурсе, которые заявитель обязуется в случае признания его победителем конкурса предложить в оферте, направляемой кредиторам заменяемого гарантирующего поставщика, в счет уступки их требований по оплате всей или части суммы задолженности, указанной в абзаце двенадцатом пункта 207 Основных положений, рублей;

Ir – штрафной индекс, который равен 1000 в случае внесения сведений о заявителе в реестр недобросовестных участников конкурсов или 0 в случае отсутствия сведений о заявителе в указанном реестре;

Приказ Минэнерго России от 28 сентября 2021 г. № 974 «О признании заявителя победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Московской области».

28.09.2021

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее – Основные положения), приказом Минэнерго России от 20 августа 2021 г.

28.09.2021

Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с октября по декабрь 2021 года.

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