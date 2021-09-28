Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Общественный совет#ДЗЗ#Орбитальные группировки#Михаил Хайлов28.09.2021 13:51

Обсуждение проекта федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса»

В понедельник, 27 сентября 2021 года, на территории Института космических исследований Российской академии наук прошло заседание Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос», на котором состоялось заслушивание и обсуждение проекта федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса». С докладом по законопроекту выступил заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов.

Он отметил, что одной из основных законодательных инициатив Госкорпорации «Роскосмос» является разработка и выпуск Федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса», который в настоящее время находится на заключительной стадии согласования перед внесением его в Правительство Российской Федерации в ноябре 2021 года. Закон согласован со всеми заинтересованными ФОИВ и прошел публичное обсуждение на сайте Правительства Российской Федерации. Все замечания и предложения экспертного сообщества, поступившие в ходе публичного обсуждения максимально учтены в окончательной версии законопроекта.

Законопроект разрабатывается в соответствии с Планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 год, и основан на концепции и техническом задании на его разработку. Михаил Хайлов перечислил разработчиков законопроекта, отметил основную цель законопроекта, его структуру, а также решаемые с его помощью задачи. Также было отмечено, что законопроект находится на завершающей стадии согласования и в ноябре 2021 года будет представлен в Правительство Российской Федерации.

В обсуждении Законопроекта приняли участие члены общественного совета, которые предложили одобрить разработку Законопроекта и подготовить перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации во исполнение реализации положений Законопроекта. По результатам Общественного совета законопроект был одобрен, а также была отмечена необходимость его принятия, и необходимость разработки соответствующих подзаконных актов, принимаемых с целью реализации законопроекта.

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