И. Петина выступила на XIX Региональном женском саммите политических партий

Source: Russia – Council of the Federation

Обмен опытом и встречи, подобные этому саммиту, имеют особое значение для усиления роли женщин-парламентариев, подчеркнула сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в формате видео-конференц-связи приняла участие в работе XIX Регионального женского саммита политических партий. Тема выступления сенатора касалась стратегии и приобретенного Россией опыта в борьбе с пандемией, влияния ковидного кризиса на жизнь женщин и их семей.

Российские законодатели приветствуют активно развивающиеся отношения России с государствами Центральной Америки и поддерживают совместные инициативы, осуществляемые в рамках Соглашения о сотрудничестве между Федеральным Собранием Российской Федерации и Центральноамериканским парламентом

Ирина Петина отметила, что российские законодатели приветствуют активно развивающиеся отношения России с государствами Центральной Америки и поддерживают совместные инициативы, осуществляемые в рамках Соглашения о сотрудничестве между Федеральным Собранием Российской Федерации и Центральноамериканским парламентом.

Ирина Петина в формате видеоконференцсвязи приняла участие в работе XIX Регионального женского саммита политических партий

Сенатор подробно рассказала о влиянии COVID-19 на жизнь женщин в России, а также о применяющихся стратегиях по преодолению негативных последний пандемии в экономике, социальной сфере и гендерном равенстве.

По словам Ирины Петиной, несмотря на то, что в самый разгар эпидемии, в мае 2020 года, уровень безработицы среди женщин в России повысился, в нашей стране были приняты специальные меры государственной поддержки. Среди них — налоговые, финансовые — направленные на поддержку отраслей экономики, пострадавших от введения «ковидных ограничений», а также меры по поддержке семей, женщин и детей.

Российский законодатель обратила внимание на то, что с учетом оказанной государством помощи, в кризисной ситуации именно женщины проявили бóльшую гибкость и адаптивность.

«В условиях пандемии COVID-19 расширились перспективы для социального предпринимательства с учетом увеличившейся потребности населения в дистанционных технологиях, организации домашнего досуга и удаленной занятости», — сказала сенатор.

Ирина Петина в формате видеоконференцсвязи приняла участие в работе XIX Регионального женского саммита политических партий

«Наша общая задача — создать наилучшие условия для дальнейшего развития всех сфер жизни во всех странах и регионах. В этой связи считаю, что обмен опытам и встречи, подобные этому саммиту, имеют особое значение для женщин-парламентариев, способных внести весомый вклад в дело преодоления негативных глобальных последствий пандемии коронавирусной инфекции», — подчеркнула Ирина Петина.

В свою очередь, центральноамериканские депутаты отметили достигнутые Россией успехи и высказались за налаживание более тесного сотрудничества с нашей страной по обмену имеющимся опытом и успешными практиками.

Ирина Петина в формате видеоконференцсвязи приняла участие в работе XIX Регионального женского саммита политических партий

XIX Региональный женский саммит политических партий стран Центральной Америки организован Комиссией по делам женщин, детства, юношества и семьи Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН). В этом форуме приняли участие свыше 180 человек, включая представителей международных региональных организаций.

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