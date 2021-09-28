Е. Зленко: Сенаторы координируют усилия федеральных и региональных органов власти по улучшению экологии Астраханской области

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоялось совещание по вопросу увеличения финансирования субъекта РФ для реконструкции очистных сооружений.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа выступила модератором совещания по вопросам о финансировании работ по реконструкции очистных сооружений канализации в Астраханской области и ликвидации свалки в селе Енотаевка.

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В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области а также заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Елена Зленко отметила, что совещание проходит в рамках исполнения поручения Председателя СФ после обращения губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина БабушкинИгорь ЮрьевичГубернатор Астраханской области в палату регионов с просьбой о поддержке в решении экологических вопросов.

Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» находится на контроле сенаторов

Сергей Рябухин напомнил, что реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» находится на контроле сенаторов. Он считает, что поискам источников финансирования необходимо уделить приоритетное внимание.

Александр Башкин, представляющий в СФ исполнительный орган государственной власти Астраханской области подчеркнул, что жители региона ожидают реального результата.

По мнению представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Геннадия Орденова, качество очистных сооружений должно быть приведено в соответствие с уже реконструированными в регионе системами водоснабжения и водоотведения.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Как отметил Михаил Богомолов, старые очистные сооружения не только приносят вред экологии региона, но и сдерживают темпы развития жилищного строительства.

По итогам обсуждения вопроса с участием представителей профильных министерств сенаторы наметили возможные варианты решения проблем. Выработан проект рекомендаций, в котором, в частности, предлагается выделить дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2022–2024 гг. на завершение мероприятий 1-го и 2-го этапов реконструкции очистных сооружений.

Также учитывая актуальность проблемы ликвидации свалок в сельской местности предлагается рекомендовать Минприроды России включить несанкционированную свалку, расположенную в Енотаевском районе Астраханской области в формируемый перечень объектов, подлежащих ликвидации в первоочередном порядке согласно перечня поручений Президента Российской Федерации и предусмотренных паспортом федерального проекта «Генеральная уборка».

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