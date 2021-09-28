Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика28.09.2021 04:40

День рождения отмечает Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Алексей Овчинин

Сегодня, 28 сентября 2021 года, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Алексей Овчинин принимает поздравления с днем рождения.

Свой «звёздный путь» Алексей Николаевич начал в школьные годы: с 14 лет занимался в рыбинском аэроклубе, изучал и пилотировал самолёт ЯК-52. После окончания рыбинской средней школы № 2 и музыкальной школы (по классу фортепиано), в 1988 году Алексей Николаевич стал курсантом Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков. Через два года перешёл в Ейское высшее военное авиационное училище. В 1992 году будущий космонавт окончил высшее училище, получив квалификацию «лётчик-инженер». До 2003 года Алексей Николаевич служил лётчиком-инструктором в Ейском ВВАУЛ, был командиром авиационного звена в краснодарском Военном авиационном институте.

С сентября 2003 года в течение трёх лет Алексей Овчинин проходил службу в качестве командира авиационного звена 70-го Отдельного испытательного тренировочного авиационного полка особого назначения имени Владимира Серегина в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. За время военной службы налетал на самолётах Як-52 и Л-39 порядка 1300 часов. Имеет квалификацию лётчика-инструктора 2-го класса. Подполковник запаса.

11 октября 2006 года А.Н. Овчинин был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки, после завершения которой в июне 2009 года получил квалификацию «космонавт-испытатель». Затем проходил подготовку в группе специализации и совершенствования по ТПК «Союз» и РС МКС, этап дублирования. С марта 2015 года проходил подготовку к своему первому космическому полёту в составе основного экипажа МКС-47/48 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-20М» и бортинженера МКС. Ровно через год, с 19 марта по 7 сентября 2016 года, Алексей Овчинин совершил свой первый полёт в космос в качестве командира ТПК «Союз ТМА-20М» и бортинженера МКС-47/48 вместе с Олегом Скрипочкой (Роскосмос) и Джеффри Уилльямсом (НАСА).

За время работы экипажа МКС-47/48 было проведено множество экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.); выполнена работа с российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем МКС, бортовые фото-, видеосъёмки, а также подготовка своего корабля «Союз ТМА-20М» к возвращению с орбиты. Продолжительность полёта составила 172 суток. За мужество и героизм, проявленные в ходе космического полёта, Алексею Овчинину было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Во второй космический полёт Алексей Николаевич отправился 11 октября 2018 года в 11:40:15 мск вместе с астронавтом НАСА Ником Хейгом на ракете-носителе «Союз-ФГ» с космодрома Байконур в качестве командира экипажа ТПК «Союз МС-10». Но экспедиция на МКС не состоялась, так как произошла авария носителя. Во время работы системы аварийного спасения экипаж испытал перегрузку в 6 g.

После реабилитационного периода Алексей Овчинин и Ник Хейг вновь отправились на МКС — вместе с Кристиной Кук (НАСА). 14 марта 2019 года экспедиция стартовала с «Гагаринского старта» космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-12». На следующий день корабль успешно пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента МКС.

Во втором полёте Алексей Овчинин совершил свой первый выход в открытый космос продолжительностью 06 часов 01 минуту — 29-30 мая 2019 года вместе с Олегом Кононенко. 23 июня 2019 года принял командование 60-й длительной экспедицией на МКС. За время своей второй космической командировки Алексей Николаевич выполнил порядка пятидесяти экспериментов по российской научной программе, в том числе работал с антропоморфным роботом Skybot F-850.

3 октября 2019 года корабль «Союз МС-12» вместе с Алексеем Овчининым, астронавтами НАСА Ником Хейгом и участником космического полёта ЭП-19 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) отстыковался от Международной космической станции. Через несколько часов «Бурлаки» благополучно совершили посадку в степях Казахстана.

Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов, сотрудники ЦПК сердечно поздравляют Алексея Овчинина с днём рождения и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых успехов в космической карьере!

MIL OSI