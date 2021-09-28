Г. Карасин принял участие в мероприятиях общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор считает, что работа российской делегации на сессии ГА ООН показала настрой на динамичное и конструктивное взаимодействие с партнерами, разделяющими принципы Устава ООН.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области в составе делегации во главе с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым участвовал в мероприятиях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Сенатор принял участие во встречах с Генеральным секретарем НАТО, министрами иностранных дел Великобритании, Франции, Японии, Словакии, Польши, с Высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности, а также другими участниками Генассамблеи.

Кроме того, Григорий Карасин участвовал во встрече министров иностранных дел «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН с Председателем 76-й сессии ГА ООН, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также в отдельной встрече с ним Министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Григорий Карасин в составе делегации во главе с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым участвовал в мероприятиях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

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Григорий Карасин в составе делегации во главе с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым участвовал в мероприятиях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

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Григорий Карасин в составе делегации во главе с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым участвовал в мероприятиях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

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По мнению Григория Карасина, работа делегации на сессии Генассамблеи ООН показала настрой российской стороны на динамичное и конструктивное взаимодействие с партнерами, разделяющими принципы Устава ООН в качестве единственной приемлемой основы для решения существующих проблем международной повестки, включая развитие событий вокруг Украины, Афганистана, Ближнего Востока.

Глава Комитета СФ по международным делам, говоря об итогах работы ГА ООН, подтвердил намерение российских парламентариев активно делиться уникальным опытом мирного сосуществования различных цивилизаций, религий и культур. Он выразил надежду, что Всемирная конференция по межкультурному и межконфессиональному диалогу, которая состоится в Санкт-Петербурге 16–18 мая 2022 года, будет способствовать достижению весомых практических результатов.

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