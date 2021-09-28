Source: Russia – Council of the Federation

Третий поток программы будет международным, отметила спикер СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила на встрече с выпускницами второго потока образовательной программы «Женщина-лидер».

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Проект «Женщина-лидер» ещё молодой, ему всего год, но он уже превзошёл все наши ожидания, доказал свою эффективность и востребованность, отметила Валентина Матвиенко. «Мы это видим и по количеству поступающих заявок на участие, и по охвату регионов, оба потока программы привлекли женщин из 53 субъекта Федерации, а также тем положительным откликам, которые приходят от участниц».

Ценность программы в том, что она позволяет формировать сообщество творческих, талантливых, неравнодушных женщин, способных решать конкретные социально значимые задачи, считает спикер СФ. «У нас даже появилась идея создать Клуб выпускников программы, чтобы вы всегда оставались на связи, объединяли свои усилия и после окончания обучения. Кроме того, особенность программы в том, что не только вы получаете новые знания и навыки, но и мы многому учимся у вас, вместе постоянно совершенствуем образовательный процесс, делаем его ещё эффективней и современней. Считаю такое двустороннее взаимодействие отличительной чертой нашей программы».

Проект «Женщина – лидер» развивается, набирает обороты и уже идёт в субъекты Федерации, сказала спикер СФ. «Совсем недавно стартовал региональный поток в Южном федеральном округе. А, значит, к нему присоединятся ещё больше слушательниц, и этот «социальный лифт» даст возможность таким же как вы активным, целеустремлённым женщинам достичь профессиональных высот».

В современном мире именно женщины особенно остро чувствуют пульс времени, чётко оценивают возросшие требования к компетенциям в управлении, в бизнесе, социальной сфере, уверена Валентина Матвиенко. «Вы доказываете это своим примером, разрабатывая действительно качественные, комплексные проекты в различных областях – от развития малых городов и туризма до поддержки молодёжи и людей «серебряного» возраста. Во всех этих инициативах чувствуется не только настоящий профессионализм, но мощный созидательный импульс, неравнодушие к проблемам людей, погруженность в их реальные нужды и чаяния».

Однако придумать проект – это полдела, отметила глава верхней палаты. «Важно, чтобы он принёс практическую пользу, помог повысить качество жизни наших граждан. Убеждена, что вы достойно справитесь с этой ответственной миссией, и положительные результаты от реализации ваших инициатив не заставят себя ждать».

Среди конкретных примеров, уже получивших признание, Валентина Матвиенко назвала проект «Хозяйки села», который выбран Советом Евразийского женского форума, и теперь будет продвигаться на этой статусной международной площадке.

Третий Евразийский женский форум состоится уже через две недели, напомнила Валентина Матвиенко. «Участницы из многих стран мира встретятся в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить не только дальнейшее развитие женской повестки, но и сегодняшние вызовы, проблемы, в решении которых женщины могут себя проявить самым активным образом».

Программой форума предусмотрен целый ряд интерактивных и презентационных площадок, телемостов, пройдут сессии с участием представителей крупнейших международных организаций и объединений, предварять основную часть Форума будет региональная неделя, рассказала глава СФ. «На таком высоком уровне мы представим проект, созданный участницами вашего потока: цифровая платформа «Женщины за здоровое общество». На ней запланировано проведение марафона «Здоровье женщин – благополучие нации». Другие ваши наработки также могут стать значимым дополнением Форума, вдохновить участниц на новые перспективные замыслы».

Возможно, благодаря продвижению ваших идей на площадке Форума программа «Женщина-лидер» расширит свою географию, а третий поток будет уже международным, подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила организаторов программы «Женщина – лидер» за высококлассную работу и неформальный подход к делу, пожелала выпускницам вдохновения, ярких успехов и неиссякаемой энергии. «Со своей стороны, Совет Федерации всегда готов работать с участницами проекта, и не только в рамках таких мероприятий, как Евразийский женский форум, но и в повседневной профильной, экспертной деятельности наших комитетов и советов».

В мероприятии принимают участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, координатор образовательной программы «Женщина-лидер» Мария Афонина, женщины – руководители и представители органов государственной власти, различных учреждений, НКО, бизнес-сообщества, выпускницы образовательной программы «Женщина-лидер».

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