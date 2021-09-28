В. Круглый представил предварительный проект доклада по вакцинации на заседании профильной Комиссии ПАСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Нерешительность в отношении вакцинации является одной из наиболее важных проблем в области общественного здравоохранения, подчеркнул сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области в дистанционном формате представил свой предварительный проект доклада по вакцинации на заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

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«Сегодня нерешительность в отношении вакцинации является одной из наиболее важных проблем в области общественного здравоохранения. Это иллюстрируется возобновлением болезней, которые можно было бы предотвратить. ВОЗ определила нерешительность в отношении вакцинации в качестве одной из десяти основных угроз для глобального здравоохранения в 2019 году», — подчеркнул сенатор.

Владимир Круглый указал, что эта тема привлекла значительное внимание в связи с пандемией Covid-19, доказывая, что глобальная безопасность в области здравоохранения требует улучшения.

«На сегодняшний день вакцинация остается самым безопасным и эффективным методом защиты от многих инфекционных заболеваний. Она предотвращает до 3 миллионов смертей в год, а увеличение глобального охвата вакцинацией может спасти еще 1,5 миллиона жизней», — указал парламентарий.

Как отметил Владимир Круглый, исследование глобального уровня доверия к вакцинам показало, что в европейском регионе процент отрицания важности, безопасности и эффективности вакцин выше среднего.

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Владимир Круглый

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Ольга Хохлова

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Владимир Круглый и Александр Башкин

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«Когда дело доходит до обеспечения более высоких показателей иммунизации, я настоятельно призываю государства-члены отказаться от принудительной вакцинации, которая может оказать негативное влияние на восприятие вакцин людьми, и вместо этого провести мероприятия по повышению осведомленности», — сказал сенатор.

«Признавая, что не все обладают одинаковым уровнем научной грамотности, мы должны приложить больше усилий, чтобы сделать достоверную информацию доступной для всех, в том числе путем перевода с профессионального языка таким образом, чтобы он был понятен общественности. Открытый и прозрачный диалог и общение о неопределенностях и рисках, в том числе о безопасности и пользе вакцинации, важны для укрепления доверия к вакцинам и, таким образом, повышения мотивации и обеспечения более высокого уровня иммунопрофилактики», — указал Владимир Круглый.

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