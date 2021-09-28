А. Отке: Консолидация усилий представителей власти, научного сообщества и общественности позволит адекватно реагировать на климатические вызовы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе III Международного форума «Северный Форум по устойчивому развитию».

Член Комитета СФ по международной политике Анна Отке ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа приняла участие в работе парламентской сессии «Изменение климата: законодательные основы адаптационных мер в устойчивом развитии» в рамках III Международного форума «Северный Форум по устойчивому развитию».

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По словам сенатора, цель проведения сессии — расширение диалога законодательных (представительных) органов регионов — членов международной организации «Северный Форум» в интересах правовой основы устойчивого развития Севера и Арктики, совершенствования национального и регионального арктического законодательства на основе использования возможностей парламентской дипломатии, обмена опытом, анализа проблем, поддержки лучших инициатив и практик региональных законодателей.

Как сообщила сенатор, участники мероприятия обсудили актуальные вопросы климатической и экологической повестки, высказали предложения по развитию национального законодательства Российской Федерации в связи с ускорением процесса изменения климата, в первую очередь в северных регионах. Речь шла о глобальном потеплении, засушливости, лесных пожарах, наводнениях, таянии вечной мерзлоты.

Проблема администрирования климатической политики как раз и состоит в комплексном подходе к решению вопросов экономики, энергетики, экологии, здоровья населения, регионального развития, международной политики

В своем докладе Анна Отке отметила, что климатические изменения затрагивают все регионы и страны мира. Их негативные последствия значительны и постоянно возрастают. «Проблема администрирования климатической политики как раз и состоит в комплексном подходе к решению вопросов экономики, энергетики, экологии, здоровья населения, регионального развития, международной политики».

Анна Отке напомнила, что в 2019 году Правительство России приняло Постановление, утвердившее национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года. В документе определены федеральные организационные и нормативно-правовые меры на 2020–2022 гг., порядок разработки отраслевых и региональных планов, информационное и научное обеспечение работ. Второй этап адаптации – конкретные меры в различных отраслях экономики, лесном и сельском хозяйстве, охране природы и здравоохранении. Субъекты Федерации должны утвердить свои региональные планы по адаптации к изменениям климата до 2022 года.

В 2021 году принят Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», который, по мнению сенатора, можно назвать началом новой климатической политики Российской Федерации.

«Перед органами государственной власти стоят задачи по оценке климатических рисков, ранжированию мероприятий по адаптации и формированию адаптационных планов для отраслей и регионов. Только консолидация усилий органов государственной власти, науки и общества при условии быстрого адекватного реагирования на климатические вызовы могут помочь процессу адаптации к изменению климата», — подчеркнула сенатор.

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