Анастасия Бондаренко приняла участие в VIII Съезде Нефтегазстройпрофсоюза России

Source: Russia Ministry of Energy

28 сентября, Москва. – Анастасия Бондаренко выступила на VIII Съезде Нефтегазстройпрофсоюза России, в рамках которого проводились итоги работы за прошедшие 5 лет, а также были определены дальнейшие направления развития.Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики отметила значимость деятельности Нефтегазстройпрофсоюза как стороны социального партнёрства.«Социальное партнёрство – это важнейший инструмент регулирования социально-трудовых отношений, легитимный и прозрачный. В 2020 году была принята Энергостратегия, в которой отмечена важная роль социального партнёрства в развитии кадрового потенциала отраслей ТЭК. То есть это наш стратегический приоритет», – пояснила она.Анастасия Бондаренко добавила, что наиболее проблемные зоны социально-трудовых отношений во все времена – это рабочие места и достойная оплата труда. По ее словам, именно через призму решения этих проблем оценивается эффективность отраслевого социального партнёрства на федеральном уровне и вклад каждой стороны в их решение.Замминистра также подчеркнула, что Минэнерго России высоко оценивает и поддерживает инициативу Нефтегазстройпрофсоюза по проведению конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе». «Конкурс позволяет увидеть лучший опыт компаний по защите прав и интересов своих работников», – сказала Анастасия Бондаренко.

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