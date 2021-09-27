Ю. Лазуткина приняла участие в собрании членов Ассоциации городов Поволжья

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках мероприятия обсуждались вопросы благоустройства территорий муниципальных образований и формирования комфортной городской среды.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области приняла участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.

В ходе встречи обсуждалось благоустройство территорий муниципальных образований и формирование комфортной городской среды. Свой опыт представили главы Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Чебоксар.

Юлия Лазуткина сообщила, что рассматривался также законопроект о внесении изменений в закон «Об отходах производства и потребления», которым предусматривается возложение обязанностей по созданию и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на регионального оператора за счет единого тарифа по обращению с ТКО.

По словам сенатора, особое внимание члены Ассоциации уделили исполнению Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Необходимо законодательно определить не только порядок регистрации животных, но и наделить соответствующими контрольными полномочиями органы государственной власти субъектов РФ с возможностью привлекать виновных лиц к административной ответственности, считает парламентарий.

«Это злободневные и важные темы для любого муниципалитета. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера готов содействовать в проработке данных вопросов», — сказала Юлия Лазуткина.

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