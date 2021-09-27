Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#МКС#МКС-65#Союз МС-19#наука28.09.2021 01:05

«Ю.А. Гагарин» готовится к перестыковке на МКС

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции во вторник, 28 сентября 2021 года, запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который прибыл на МКС в конце июля.

По предварительным данным специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), расчётное время отделения корабля от модуля «Рассвет» — 15:21:30 по московскому времени. Длительность автономного полёта корабля составит около 40 минут.

Операции по отводу корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) от Международной космической станции, облёту её и последующей стыковке проведет в ручном режиме командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Новицкий с помощью бортинженеров — космонавта Роскосмоса Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая.

Перестыковка, которая будет 20-й по счету в истории МКС, будет проведена с целью освобождения стыковочного узла модуля «Рассвет», к которому 5 октября 2021 года должен причалить корабль «Союз МС-19», а также для проверки работы стыковочного оборудования многоцелевого лабораторного модуля. Для этого к «Науке» сначала перестыкуют корабль «Союз МС-18», а затем — «Прогресс МС-17». Именно он подготовит Международную космическую станцию к приему нового узлового модуля «Причал».

Прямая трансляция расстыковки, автономного полета и обратной стыковки будет доступна с 15:00 мск 28 сентября 2021 года.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошиде.

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