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ЦПК. ЦПК отмечен Гагаринской премией за разработки в интересах обеспечения полетов на Луну и Марс – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»
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#ЦПК#Пилотируемая космонавтика
27.09.2021 14:03
ЦПК отмечен Гагаринской премией за разработки в интересах обеспечения полетов на Луну и Марс
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил список лауреатов Гагаринской премии. Руководитель, сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и специалист Института медико-биологических проблем Российской академии наук представляют один из десяти авторских коллективов, отмеченных премией.
За создание комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в интересах обеспечения полетов на Луну и Марс премия присуждена:
Харламову Максиму Михайловичу, кандидату экономических наук, начальнику федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина», руководителю работы;
Долгову Павлу Павловичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, заместителю начальника управления по научно-исследовательской и испытательной работе;
Кондратьеву Андрею Сергеевичу, начальнику отдела;
Новицкому Олегу Викторовичу, инструктору-космонавту- испытателю 2 класса группы инструкторов-космонавтов отряда космонавтов;
Фоминой Елене Валентиновне, доктору биологических наук, профессору, ведущему научному сотруднику — заведующему лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственный научный центр Российской Федерации — Институт медико-биологических проблем Российской академии наук.
За создание научно-образовательного практико-ориентированного комплекса междисциплинарных учебных программ и лабораторно-испытательных установок для подготовки специалистов по сквозным технологиям космического дистанционного зондирования Земли Гагаринскую премию в числе других авторов присудили:
Кононенко Олегу Дмитриевичу, инструктору-космонавту-испытателю — заместителю начальника Центра по подготовке космонавтов — командиру отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».
Гагаринская премия присуждается раз в пять лет за исследования и разработки в космической отрасли. Размер каждой премии составляет 1 млн рублей.
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