Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66с#Союз МС-19#Вызов27.09.2021 19:40

Тренировки на Байконуре: экипажи МКС-66 готовятся к полету

Сегодня, 27 сентября 2021 года, на 17-й площадке космодрома Байконур прошел традиционный День прессы, формат которого в последние годы терпит изменения из-за санитарных ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса. Возможность увидеть, как экипажи МКС-66 готовятся к полету, получили только съемочные группы Первого канала, которые участвуют в реализации научно-просветительского проекта «Вызов», специалисты фото-и видеоотделения ЦПК, сотрудники аналогичных подразделений предприятий Роскосмоса.

Все, кто освещал тренировки экипажей в рамках Дня прессы, соблюдают режим изоляции на Байконуре. Тем не менее свидетелями занятий внутри помещений стал еще более ограниченный круг лиц, в который вошли фотограф и видеооператор ЦПК. Они зафиксировали яркие моменты теоретических и практических занятий с участием основного экипажа МКС-66 (космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, участников космического полета Клима Шипенко и Юлии Пересильд), а также их дублеров — Олега Артемьева, Алексея Дудина и Алены Мордовиной.

Сегодня экипажи выполняли тренировочные задания по ручному сближению корабля «Союз» с Международной космической станцией на функциональном многоцелевом стенде, а также изучали бортовую документацию. Готовясь к воздействию факторов космического полета, космонавты и участники космического полета занимаются на креслах ускорения Кориолиса и участвуют в гемодинамических тренировках на ортостоле в соответствии с определенной схемой, разработанной в ЦПК. Немалое внимание уделяется и физической подготовке. Под наблюдением врачей космонавты и участники полета тренируются на беговой дорожке и велоэргометре, работают на силовых тренажерах, занимаются общей физической подготовкой. Свободное время они посвящают играм в шахматы, шашки, настольный теннис, дартс и бильярд.

В завершение дня экипажи МКС-66 приняли участие в традиционных мероприятиях на Аллее Космонавтов. Тот, кто впервые собирается в полет, сажает дерево. Сегодня это были кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. А уже летавшие космонавты ухаживают за деревьями, которые они высадили перед своими первыми космическими стартами.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и экипажем экспедиции МКС-66 запланирован на 5 октября 2021 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Во время полета на МКС будет реализован научно-просветительский проект «Вызов».

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