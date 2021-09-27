С. Кисляк: Сенаторы РФ примут участие в работе осенней сессии ПАСЕ в дистанционном формате

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятия сессии пройдут с 27 по 30 сентября 2021 года.

С 27 по 30 сентября 2021 года в г. Страсбурге состоится осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Сергея Кисляка, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия возглавляющего сенатскую часть российской делегации в ПАСЕ, делегация будет принимать участие в работе дистанционно в связи с принятыми дискриминационными мерами в отношении российских представителей со стороны французских властей.

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Данный вопрос сенатор поднял в ходе состоявшегося заседания Комиссии ПАСЕ по Регламенту. «Российской делегации отказали в нормальном пребывании в Страсбурге, ограничив пребывание только в зале заседаний Совета Европы и в отеле. Соответственно мы лишены возможности нормального общения со своими европейскими коллегами. Причем французские власти проинформировали о таких дискриминационных мерах только за 48 рабочих часов до начала заседания Ассамблеи», — сказал сенатор.

При этом Сергей Кисляк особо подчеркнул, что «все ссылки на пандемическую ситуацию еще и неприемлемы потому, что в данный период в России мы принимали наших коллег из ПАСЕ и обеспечивали им, при всей разницы в системе вакцинации, такие же условия пребывания, которыми пользуется любой гражданин Российской Федерации. И то, что к нам по‑прежнему отношение дискриминационное – это совершенно неприемлемо и ненормально. И это при том, что все российские делегаты вакцинированы».

В сессии ПАСЕ примут участие сенаторы Российской Федерации Сергей Кисляк, Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Дмитрий Василенко. ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области

Сергей Кисляк сообщил, что российские сенаторы будут участвовать во всех значимых дискуссиях сессии, выступать по ключевым вопросам международной повестки дня.

Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Владимир Круглый

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Сергей Кисляк

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Ольга Хохлова

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Владимир Круглый

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Участие сенаторов РФ в заседании четвертой части ежегодной сессии ПАСЕ

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Среди основных тем, вынесенных на обсуждение осенней сессии ПАСЕ: «Социально-экономическое неравенство в Европе», «Гендерная представленность в Парламентской ассамблее», «Закрепление права на здоровую окружающую среду: необходимость активизации действий Совета Европы», «Проект Второго дополнительного протокола к Конвенции о киберпреступности о расширении сотрудничества и раскрытии электронных доказательств», «Руководящие принципы в отношении парламентских иммунитетов».

В порядке срочных и текущих дебатов члены Ассамблеи обсудят такие актуальные вопросы как «Ситуация в Афганистане, последствия для Европы и региона», «Западные Балканы: между демократическими вызовами и европейскими устремлениями: какова роль Совета Европы», «Нарастающий миграционный поток на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией» (российская делегация выступала против такой постановки вопроса).

Также парламентарии заслушают информацию о наблюдении за досрочными парламентскими выборами в Армении, Болгарии и Молдове, обсудят Отчет о работе Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ.

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