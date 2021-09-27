Source: Russia Federal Space

#Роскосмос28.09.2021 00:00

С Днём работника атомной промышленности!

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет коллег с Днём работника атомной промышленности!

Этот праздник — символ признания стратегического вклада отрасли в развитие страны, национальной экономики и научного потенциала, в укрепление обороноспособности России. Сегодня отрасль обеспечивает энергетическую безопасность государства, лидирует на мировом рынке.

Мы активно сотрудничаем по внедрению прорывных технологий в космической сфере.

С праздником!

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