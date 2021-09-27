Source: Russia Federal Space

#РКС27.09.2021 08:00

Специалисты РКС – среди лучших молодых инженеров России

Станислав Яхутин, Владислав Поймалин и Антон Калашников стали лауреатами VI Всероссийской премии имени В.А. Ревунова. Второе место в номинации «Лучший молодой конструктор» занял заместитель директора проектов по созданию командных радиолиний Станислав Яхутин. Он разработал уникальную методику проведения виртуальных механических испытаний на цифровых двойниках.

В номинации «Лучший молодой разработчик» были отмечены ведущий инженер-исследователь сектора разработки микроплат и корпусов Владислав Поймалин и начальник сектора разработки микромеханических систем Антон Калашников. Их совместный проект по импортонезависимой базовой технологии многослойных плат позволит организовать производство сверхвысокочувствительных плат и устройств и имеет широкие перспективы для дальнейшего развития.

В 2020 году сотрудники РКС также были среди победителей конкурса. Станислав Яхутин вместе со своими коллегами Олегом Демидюком и Иваном Егоровым были удостоены «бронзы». Всего в конкурсе представлено шесть специализаций в двух номинациях, участвовать в которых могут не только индивидуальные соискатели, но и авторские коллективы молодых ученых.

Премия названа в честь Владимира Александровича Ревунова, с 1994 по 2016 годы возглавлявшего «Пензенское производственное объединение ЭВТ» и внесшего значительный вклад в развитие высокотехнологичной промышленности России. Присуждается на конкурсной основе молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам (до 35 лет) за достижения в области радиоэлектроники. Премия учреждена Союзом машиностроителей России по инициативе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и вручается ежегодно с 2016 года.

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