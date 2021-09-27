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#ЦПК#Орбита молодежи#Дмитрий Рогозин#Владимир Матвейчук#МГТУ27.09.2021 20:40

Сотрудницы научного управления ЦПК заняли второе место на конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи»

С 20 по 25 сентября 2021 года в Московском государственного технического университета имени Н.Э. Баумана при поддержке Роскосмоса проходила VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Орбита молодежи».

В церемонии открытия мероприятия принимали участие генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и ректор вуза Анатолий Александров.

В рамках конференции работали шесть тематических секций, на которых финалисты Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» представляли свои работы. Для них это была возможность подтвердить лидерство в заявленном направлении научной деятельности. На заседаниях секций подводились итоги финального тура конкурса, для которого было отобрано около 70 работ молодых специалистов.

В номинации «Фундаментальные космические исследования и проектирование миссий освоения космоса. Пилотируемые космические полеты» работа «Создание тренажера по подготовке космонавтов к выполнению визуально-инструментальных наблюдений земной поверхности с борта российского сегмента Международной космической станции с применением современных информационных технологий», представленная сотрудницами 54 отдела ЦПК Екатериной Юрченко и Екатериной Дедковой, заняла призовое второе место.

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