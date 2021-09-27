Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 202127.09.2021 10:30

Сергей Тетеряников об испытании в сурдокамере: «Было интересно!»

Для кандидата в отряд космонавтов Роскосмоса Сергея Тетерятникова завершились испытания в сурдокамере, где он провел трое суток.

Напомним, что 64 часа подряд участник исследования не спал, практически непрерывно выполняя задания психологов и медиков. Он находился в замкнутом пространстве под постоянным видеонаблюдением. Личное время (около 20% от общего времени) кандидат в космонавты мог потратить на прием пищи, гигиенические процедуры и занятия по душе. Главной его задачей было следовать циклограмме, не заснуть раньше положенного часа и сохранить работоспособность в состоянии крайнего утомления.

На выходе из сурдокамеры Сергея Тетерятникова встретили психологи и медики Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Специалисты этих подразделений поочередно несли дежурство и наблюдали за тем, как он проходит испытание. Вместе с ними всегда находился инженер, следящий за оборудованием.

Делясь первыми впечатлениями о новом для себя опыте, кандидат в космонавты сказал, что в целом ему было хорошо и спокойно, одиночество совсем не тяготило. Самые приятные моменты испытания для Сергея Тетерятникова, по его словам, связаны с выполнением творческих заданий.

«Когда рисовал и пытался мыслить творчески, становилось очень хорошо и легко. Неожиданностью стало осознание того, что, несмотря на приложенные усилия, есть риск утратить самоконтроль. Например, ясно понимал, что не хочу спать, и вдруг на долю момента возникло ощущение, как будто ноги подкашиваются. Но справлялся с этим. Второе дыхание пришло к вечеру на третьи сутки испытания. В целом было интересно!», − поделился впечатлениями Сергей Тетерятников.

В ответ на вопрос психологов о том, что можно посоветовать кандидатам в космонавты, которым только предстоит пройти через сурдокамеру, Сергей рекомендовал ложиться спать раньше обычного на протяжении 3-4-х дней до начала исследования. По его словам, это позволит избежать накопления усталости.

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