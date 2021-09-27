Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МНЛС#КНКА#Луна27.09.2021 18:32

Роскосмос и КНКА обсудили проект декларации по МНЛС

В понедельник, 27 сентября 2021 года, Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Китайской национальной космической администрацией совместно организовали в гибридном формате консультации «за закрытыми дверями» для обсуждения вопросов сотрудничества по Международной научной лунной станции (МНЛС).

В ходе мероприятия эксперты из Франции, Италии, Нидерландов, Германии, Малайзии, Таиланда, а также из Управления ООН по вопросам космического пространства (УВКП ООН), Европейского космического агентства (ЕКА) и Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству (АТОКС) обсудили проект Декларации по МНЛС.

Проект Декларации подготовлен в развитие Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции от 9 марта 2021 г. и раскрывает общие подходы при реализации проекта МНЛС, возможные форматы участия всех заинтересованных партнеров, а также руководящие принципы деятельности сторон в рамках сотрудничества по Международной научной лунной станции.

Международные консультации по Декларации являются важной составной частью процесса планомерного продвижения сотрудничества в рамках создания МНЛС при совместных усилиях Госкорпорации «Роскосмос» и КНКА.

Доработанная с учетом предложений международных экспертов Декларация будет представлена мировому космическому сообществу для широкого обсуждения в рамках 72-го Международного астронавтического конгресса, проведение которого запланировано в период с 25 по 29 октября 2021 года в Дубае.

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