Республика Крым стала победителем Фестиваля культуры и спорта народов Юга России

Source: Russia Ministry of Sport

В Алуште и Севастополе (Республика Крым) прошёл Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. 25 сентября на центральном стадионе Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» в Алуште состоялась торжественная церемония закрытия Фестиваля.

В церемонии приняли участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс и министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

В общекомандном зачёте победу одержала сборная Республики Крым, второе место занял Краснодарский край, третье – Республика Дагестан. В ходе мероприятия сборным вручили памятные кубки.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Республика Крым как победитель Фестиваля в общекомандном зачёте получает межбюджетные трансферты на закупку оборудования для спортивных сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта.

Фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в целях сохранения национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России.

В этом году в соревнованиях приняли более 700 человек из 14 команд. В спортивную программу Фестиваля вошли борьба на поясах, перетягивание каната, стрельба из лука, городошный спорт, мини-футбол, шашки, шахматы, лёгкая атлетика, настольный теннис, баскетбол 3х3, гиревой спорт, армрестлинг, соревнования силачей.

В культурной программе приняли участие лучшие профессиональные и самодеятельные коллективы, государственные ансамбли песни и танца, победители и лауреаты всероссийских и национальных песенных конкурсов и фестивалей, представляющие субъекты Российской Федерации Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В следующем году Фестиваль пройдёт в Чеченской Республике.

Пресс-служба Минспорта России

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