Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур27.09.2021 11:56

Ракета-носитель «Протон-М» доставлена на Байконур

Сегодня, 27 сентября 2021 года, на железнодорожную станцию Тюратам прибыл эшелон с ракетой-носителем «Протон-М», отправленный ранее из Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (предприятие, входящее в периметр Госкорпорации «Роскосмос»).

В настоящее время специалистами проводится осмотр эшелона для его передачи НК «Казахстанские железные дороги» и Космическому центру «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур, входит в Роскосмос). Затем состоится его транспортировка на площадку № 92 космодрома.

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