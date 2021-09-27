Поздравление Президенту Туркменистана по случаю 30-летия провозглашения независимости страны

Source: President of Russia – Kremlin

«Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», – отметил Президент России.

Глава Российского государства подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнёрства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур.

Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана.

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