Н. Журавлев: Закон о финансовых группах повысит эффективность контроля рисков на финансовом рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий внес законопроект о финансовых группах и финансовых холдингах.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области внес в Государственную Думу законопроект «О финансовых группах и финансовых холдингах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вводит понятия финансовой группы и финансового холдинга и устанавливает требования к ним.

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Соавторы законопроекта – председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области заместитель председателя Комитета СФ Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков.

Документ подготовлен с целью повышения эффективности контроля рисков на финансовом рынке, обеспечения финансовой стабильности и защиты прав клиентов финансовых организаций

Николай Журавлев отметил, что документ подготовлен с целью повышения эффективности контроля рисков на финансовом рынке, обеспечения финансовой стабильности и защиты прав клиентов финансовых организаций. Он предусматривает введение требований к деятельности объединений с участием некредитных финансовых организаций (НФО) на основе принципов действующего регулирования банковских объединений.

Устанавливаются условия, при которых объединения юридических лиц признаются финансовыми группами или финансовыми холдингами. В частности, финансовой группой по общему правилу признается объединение юридических лиц, находящихся под контролем или значительным влиянием финансовой организации, а финансовым холдингом – объединение юридических лиц, находящихся под контролем нефинансовой организации, одним из участников которого является финансовая организация, и доля его финансовой деятельности составляет не менее 40 процентов.

При этом предусматривается создание единой системы регулирования кросс-секторальных объединений на финансовом рынке, при которой определенные действующим законодательством банковские группы и банковские холдинги признаются отдельными подвидами финансовых групп и холдингов. Такая система позволит устанавливать гармонизированные и пропорциональные требования к финансовым объединениям в зависимости от масштабов их деятельности, характера и размера принимаемых ими рисков.

Николай Журавлев сообщил, что законопроект устанавливает общие требования к деятельности финансовых групп и холдингов, а также требования к их финансовой устойчивости.

Вместе с тем в отношении банковских групп и банковских холдингов не вводится новых дополнительных требований, за исключением замены предусмотренного действующим законодательством права банковских групп составлять план восстановления финансовой устойчивости на консолидированной основе на соответствующую обязанность.

Кроме того, отметил сенатор, по аналогии с действующими положениями в отношении банковской группы или банковского холдинга участникам финансовой группы или финансового холдинга предоставляются полномочия по обмену документами и сведениями в целях выполнения требований по идентификации клиентов, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроект предусматривает наделение Банка России рядом полномочий в отношении финансовых групп и холдингов, аналогичных действующим полномочиям Банка России в отношении банковских групп и холдингов и необходимых для осуществления эффективного надзора за деятельностью НФО на консолидированной основе.

Принятие новых требований к деятельности финансовых групп и финансовых холдингов потребует введения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях нового состава административных правонарушений, предусматривающего ответственность головной организации финансовой группы (за исключением головной кредитной организации банковской группы) за нарушение законодательства РФ. Соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ подготовлен совместно с законопроектом.

Николай Журавлев отметил, что с учетом особенностей деятельности НФО в законопроекте реализован принцип пропорциональности регулирования: его требования распространяются только на те виды некредитных финансовых организаций, в отношении которых на индивидуальной основе установлены требования к финансовой устойчивости. Это негосударственные пенсионные фонды, страховщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг (кроме инвестиционных советников), организаторы торговли, клиринговые организации, управляющие компании, микрофинансовые организации.

Кроме того, предусматривается право Банка России не распространять отдельные требования законопроекта на финансовые объединения (за исключением банковских групп и банковских холдингов), объем активов кредитных организаций и НФО – участников которых меньше величины, определенной нормативным актом Банка России. Это позволит не распространять вводимые требования на финансовые объединения с небольшим масштабом деятельности.

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