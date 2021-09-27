Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш27.09.2021 16:09

НПО Энергомаш принял участие в «Циолковских чтениях»

С 21 по 23 сентября 2021 года в городе Калуге в 56-й раз прошли научные чтения памяти К.Э.Циолковского. В 2021 году они впервые проходили на территории нового корпуса Государственного музея истории космонавтики. В 2021 году в ежегодных чтениях приняли участие свыше 350 человек, было сделано свыше 200 докладов. Среди участников форума — герой России, космонавт Александр Калери и правнук Циолковского — Сергей Самбуров.

Традиционно в работе исторической секции форума приняли участие работники Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Начальник отдела рекламно-выставочной деятельности Светлана Колинова и главный специалист отдела Владимир Судаков представили слушателям вторую часть доклада «Имена на карте Луны», в котором рассказали о трех сподвижниках академика Валентина Петровича Глушко, чьи имена присвоены кратерам на Луне: Георгии Сергеевиче Жирицком, Николае Николаевиче Артамонове и Александре Ивановиче Гаврилове Эти выдающиеся инженеры-конструкторы работали с Глушко в «шарашке» и ОКБ-СД в Казани и ОКБ-456 в Химках, однако их роль в послевоенном становлении и развитии ракетно-космической техники малоизвестна.

Как отметила Светлана Колинова: «С каждым годом все сложнее найти участников событий 60-90-летней давности, обнаружить соответствующие документы в архивах. Тем больший интерес вызвало наше выступление — было очень много вопросов от гостей и участников чтений. Пожалуй, ни один доклад не вызвал такого бурного обсуждения».

Пленарное заседание проходило в новом зале музея, открытого к 60-летию первого полета человека в Космос. В новом музее достаточно большое пространство выделено под ракетные двигатели, в том числе созданные в НПО Энергомаш. Прекрасно выглядят в экспозиции двигатели семейства РД-107/108, двигатель РД-253. В этой же части музея представлены двигатели производства Конструкторского бюро химавтоматики, Конструкторского бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева и Научно-исследовательского института машиностроения (входят в Роскосмос) — все вместе они создают единый блок ракетного двигателестроения.

По мнению Владимира Судакова, обновленный музей истории космонавтики в Калуге обязательно стоит посетить хотя бы раз. Особенно людям, работающим в ракетно-космической отрасли.

«Там каждый найдет для себя что-то интересное. И общее впечатление останется, несомненно, потрясающее», — отметил главный специалист.

MIL OSI