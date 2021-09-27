М. Ахмадов: «Оздоровительный» налоговый вычет будет способствовать увеличению доли граждан занимающихся спортом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» о подготовке и применении подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию положений федерального законодательства в части оказания физкультурно-оздоровительных услуг.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики провел «круглый стол» на тему «О подготовке и применении подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию положений федерального законодательства в части оказания физкультурно-оздоровительных услуг».

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В мероприятии участвовали представители Министерства спорта РФ, региональных органов исполнительной власти, научного и отраслевого сообщества, спортивных организаций.

Одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных Президентом России, является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Мохмад Ахмадов отметил, что одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных Президентом России, является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сенатор напомнил, что в период весенней сессии был принят пакет законодательных актов, предоставивших гражданам возможность получения социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги. Такую возможность можно будет реализовать с 1 января 2022 года.

Предлагаемый налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальная сумма может составить 15,6 тысяч рублей.

«Полагаю, что указанное законодательное решение будет способствовать увеличению доли граждан занимающихся спортом, формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек и, как следствие укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни», — сказал парламентарий.

Он отметил, что впервые отрасль физической культуры и спорта, наряду с такими отраслями как образование и здравоохранение, получила возможность предоставления налогового вычета. «Это важный инструмент стимулирования населения к систематическим занятиям спортом».

Мохмад Ахматов напомнил, что 6 сентября Правительством РФ утверждены Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и Правила формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов проинформировал о нормативном правовом регулировании предоставления физкультурно-оздоровительных услуг.

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Президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина рассказала о состоянии и перспективах развития фитнес-индустрии. По ее словам, сегодня фитнесом занимаются свыше 10 процентов граждан из 62 миллионов занимающихся физической культурой и спортом. Эти услуги оказывают как государственные, так и и негосударственные организации. «Развитие физкультуры и спорта в целом и фитнес-направления в частности возможно при условии конструктивного взаимодействия фитнес-сообществаи государства».

Профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Ольга Шевченко затронула тему наличия в штате оказывающих спортивные услуги организаций сотрудников, обладающих специальным образованием в области физкультуры и спорта. Также на сегодняшний день не установлены принципы предоставления физкультурно-оздоровительных услуг и повышения их доступности для социально не защищенных групп населения, отметила она.

Первый заместитель руководителя Департамента спорта Москвы Светлана Бажанова рассказала о реализации мероприятий по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. По ее словам, важнейшей задачей является создание общедоступной спортивной инфраструктуры. Сегодня в столице имеется свыше 27 с половиной спортивные зоны, активно развивается детский, студенческий спорт, программы для пожилых людей, планируется повысить вовлеченность в спорт всех категорий граждан.

По итогам обсуждения будет подготовлен протокол, который направят всем заинтересованным лицам, отметил Мохмад Ахмадов.

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