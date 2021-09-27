Л. Гумерова приняла участие в работе Профессорского форума «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы»

Source: Russia – Council of the Federation

На секциях форума будут рассмотрены актуальные вопросы отечественного высшего образования с учетом новых вызовов, отметила сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в режиме видеоконференции приняла участие в работе Профессорского форума 2021 «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы».

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Сенатор отметила, что Профессорский форум проходит в Год науки и технологий и 5-летия Российского профессорского собрания, объединившего свыше 10 тыс. представителей научно-педагогической элиты страны.

Лилия Гумерова подчеркнула, что Совет Федерации активно включился в повестку Года науки и технологий в России. «Состоялись парламентские слушания по вопросам сохранения кадрового научного потенциала страны. Международному научному сотрудничеству и объединению усилий в подготовке ответов на новые вызовы был посвящён Восьмой форум регионов России и Беларуси. Тема поддержки талантливых школьников и популяризации науки среди детей и молодежи обсуждалась на посвящённом дополнительному образованию заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей», — рассказала она.

Сенатор также сообщила, что в рамках подготовки предстоящего в октябре Евразийского женского форума прорабатываются вопросы о роли женщин-ученых в решении задач глобальных вызовов современности.

В Год науки вступают в действие изменения по усилению научной составляющей аспирантуры, расширяются возможности студентов, касающиеся получения нескольких квалификаций

Касаясь законодательной сферы, Лилия Гумерова отметила, что в Год науки вступают в действие изменения по усилению научной составляющей аспирантуры, расширяются возможности студентов, касающиеся получения нескольких квалификаций.

Парламентарий выразила уверенность, что в рамках секционных заседаний Профессорского форума 2021 будут рассмотрены актуальные вопросы отечественного высшего образования с учетом новых вызовов. В этой связи она акцентировала внимание на теме подготовки педагогических кадров. «Молодые педагоги должны уметь слушать и слышать своих учеников, быть подготовленными к проведению классных часов, родительских собраний. Важно вооружать будущих педагогов, молодых учителей компетенциями, направленными на возможность противостояния современным угрозам. Это необходимо для усиления воспитательной функции в школе», — подчеркнула законодатель.

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