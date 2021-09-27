К. Косачев: Российские парламентарии готовы активно содействовать развитию отношений с Вьетнамом

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча вице-спикера Совета Федерации с главой МИД Вьетнама.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном. В переговорах приняли участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием СРВ сенаторы Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия и Ольга Епифанова. ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми

Вьетнам был и остается близким и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии

«Вьетнам был и остается близким и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии», — отметил Константин Косачев. Он подчеркнул, что отношения двух стран динамично развиваются, в том числе, на самом высоком государственном уровне.

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«Межпарламентский диалог сохраняет такую же активность. Готовы всемерно содействовать развитию отношений с Вьетнамом. Рассчитываем на продолжение соответствующих контактов по линии профильных комитетов Совета Федерации и Национального собрания Вьетнама, в том числе «на полях» предстоящего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге», — сказал Константин Косачев.

По словам Буй Тхань Шона, Вьетнам рассматривает Россию как важного стратегического партнера, а вьетнамские парламентарии готовы к дальнейшему взаимодействию с российскими коллегами, в том числе и на различных международных площадках.

Глава МИД СРВ с удовлетворением отметил хорошо налаженные механизмы межрегионального сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул важность обмена опытом в законотворческой сфере, и выразил уверенность в том, что парламентарии двух стран продолжат активную работу по мониторингу реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей.

Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Ольга Епифанова

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Вячеслав Наговицын

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

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Константин Косачев

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Буй Тхань Шон выразил заинтересованность вьетнамской стороны в развитии отношений с Россией в сфере обороны, безопасности, науки, торговли, образования.

В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение вопросов, касающихся российско-вьетнамской повестки дня. В частности, стороны затронули темы борьбы с коронавирусной инфекцией, регионального сотрудничества, межпарламентских контактов.

Константин Косачев выразил надежду, что представители Вьетнама примут активное участие в работе Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в мае будущего года в Санкт-Петербурге.

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