Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева#Владимир Дегтярь27.09.2021 22:20

Коллектив ГРЦ отметил профессиональный праздник

38 работников Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева (ГРЦ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») отмечены грамотами разного уровня за большой вклад в производственную и общественную деятельность предприятия и в честь профессионального праздника Дня машиностроителя. Четверым из них награды были вручены на праздничном вечере, который состоялся 24 сентября 2021 года в ДКиТ «Прометей».

Генеральный директор, генеральный конструктор, академик РАН Владимир Дегтярь обратился с поздравлением к коллегам, поблагодарив их за добросовестный труд и достойный вклад в реализацию программ и проектов ГРЦ.

Говоря о сегодняшнем дне предприятия, Владимир Дегтярь, в частности, отметил, что Государственный ракетный центр обеспечен полноценной загрузкой в рамках государственного оборонного заказа на несколько лет вперед, и выразил уверенность в том, что все важнейшие задачи, стоящие перед предприятием, будут выполнены.

«Высокий профессионализм и преданность любимому делу позволят нашему талантливому коллективу и в дальнейшем добиваться успехов в деле укрепления обороноспособности нашей Родины», — подчеркнул Владимир Дегтярь.

Он еще раз поблагодарил коллег за личный вклад и отметил, что гордость предприятия — высокообразованные, талантливые специалисты. Владимир Григорьевич торжественно вручил Благодарность Губернатора Челябинской области ведущему инженеру-конструктору-руководителю группы Елене Кривоноговой, Благодарственное письмо губернатора Челябинской области — инженеру 1 категории Муртазу Латыпову, Благодарственное письмо полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе — начальнику группы отдела 134 Владимиру Никулину. Благодарность руководителя предприятия в торжественной обстановке была вручена инженеру Дарье Резаевой.

В честь Дня машиностроителя лучшие работники предприятия были также отмечены Почетными грамотами Госкорпорации «Роскосмос», наградами областного и городского значений. 11 сотрудникам вручены благодарности руководства предприятия с выплатой денежной премии.

После торжественной части работников ГРЦ ждал замечательный концерт с участием солистов Челябинской государственной филармонии Рустама Зайченко, Натальи Кралиной, Алексея Ковина, а также творческих коллективов ДКиТ «Прометей». Ведущий праздничного вечера Рустам Зайченко отметил, что праздничную концертную программу артисты посвящают работникам Государственного ракетного центра, как дань их высокому профессионализму, верности профессии, достойному вкладу в развитие машиностроительной отрасли России.

MIL OSI