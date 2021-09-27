Заседание Совета Безопасности

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня мы обсудим пути совершенствования системы стратегического планирования. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связанная и с национальной безопасностью, и с перспективами развития России.

Стратегическое планирование задаёт главные ориентиры и вектор движения в ключевых областях, причём на целые десятилетия вперёд. Доктрины и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей. Прежде всего это, конечно, сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан, это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде. И конечно, это надёжная защита нашей страны и граждан от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета.

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Сейчас основополагающими документами стратегического планирования являются Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и Указ Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» – именно это основные документы, которые лежат в основе нашего стратегического планирования. Кроме того, значительное число долгосрочных программ и планов приняты и реализуются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Вместе с тем, сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. Например, ряд документов – прежде всего, на региональном и муниципальном уровнях – не согласуются иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удаётся наладить должное межведомственное взаимодействие.

В этой связи важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать её на качественно новой основе. Нужно, конечно, при этом не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы в этой области, в том числе адаптировать к российским условиям и использовать лучший зарубежный опыт, причём как государств, так и компаний. Крупные компании сегодня занимаются этим, и занимаются успешно, причём во всем мире, и нужно учитывать и эти наработки.

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Подчеркну, нам нужна сбалансированная, единая и целостная система стратегического планирования, чтобы создавать современные, выверенные, нацеленные на конкретный результат планы и программы, которые будут настраивать все органы власти, гражданское общество в целом, деловые круги работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России.

Решению названных задач должны послужить подготовленные Основы государственной политики в сфере стратегического планирования, проект которых мы сегодня как раз и обсудим.

В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на следующие принципиальные задачи.

Первое. Для повышения эффективности стратегического планирования необходимо оптимизировать количество принимаемых документов, прежде всего на региональном и муниципальном уровнях, и, разумеется, чётко увязать их с федеральными.

Вторая задача – это обеспечение согласованности стратегического планирования и бюджетного процесса. Это не должны быть два разных процесса – один, не связанный с другим. Нужна концентрация ресурсов на ключевых направлениях. При формировании бюджетов всех уровней национальные цели в области социально-экономического развития и национальной безопасности должны быть безусловным приоритетом.

Третья задача – это повышение уровня информационно-аналитического обеспечения стратегического планирования, прежде всего за счёт использования единых исходных данных, общих методологических подходов к прогнозированию и моделированию развития ситуации. К такой работе нужно активнее привлекать и научное сообщество, развивать российскую школу стратегического планирования.

Четвёртое. Более эффективно следует вести контроль и мониторинг в сфере стратегического планирования. К этой задаче нужно подходить не формально, не механически, а максимально содержательно. Действенная система мониторинга может выявлять риски невыполнения поставленных целей и задач, определять, по какой причине это произошло или может произойти, лучше прогнозировать эти риски. При этом должны немедленно предлагаться решения по исправлению положения.

И наконец, пятое. Ситуация в мире и в России динамично развивается, это понятно, мы все это видим. Появляются новые факторы, тенденции, риски появляются новые. Иногда происходящие события ощутимо меняют намеченные планы.

Так, например, эпидемия коронавирусной инфекции, охватившая в прошлом году все страны мира, привела к серьёзным ограничениям в общественной жизни, к закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности. Соответственно мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан. Но в подобных условиях, конечно, необходимы механизмы быстрой корректировки и донастройки принятых планов и программ.

У нас в целом на этот раз получилось ввести такие быстрые изменения и эффективно сработавшие, на самом деле. Но нужно, чтобы это было уже не в «ручном управлении» сделано, на будущее, если такие ситуации будут возникать, а чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки, для того чтобы отработать алгоритм действий фактически в автоматическом режиме.

Давайте приступим к работе и рассмотрим основные направления совершенствования системы стратегического планирования.

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