Заключены 15-летние контракты на поставку российского газа в Венгрию

Source: Gazprom in Russian
Релиз
27 сентября 2021, 17:05
Сегодня в Будапеште ООО «Газпром экспорт» и MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию.
Документы подписаны в присутствии Министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто и заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром экспорт» Елены Бурмистровой.
Суммарный объем контрактов — до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из них — 15 лет.
«Подписанные сегодня долгосрочные контракты гарантируют надежные, стабильные поставки российского газа на ближайшие 15 лет.
Важная составляющая новых договоренностей — это диверсификация маршрутов поставок. Уже с 1 октября Венгрия начнет получать газ „Газпрома“ через „Турецкий поток“ и газопроводы Юго-Восточной Европы. Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем», — прокомментировал подписание контрактов Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Справка
В 2020 году «Газпром» поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.
MVM CEEnergy Ltd. — ведущая компания Венгрии по реализации природного газа.
Поставки в Венгрию также осуществляются по контрактам ООО «Газпром экспорт» с другими компаниями и на основании разовых сделок.
«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
Управление информации ПАО «Газпром»
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