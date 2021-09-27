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#Роскосмос#Орбита молодежи#Конференция27.09.2021 15:21

Завершилась научно-практическая конференция «Орбита молодежи»

Завершила свою работу VII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики«. Организаторами выступили Госкорпорация «Роскосмос» и ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».

В рамках конференции прошел финальный этап Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» 2021 года. Его финалисты представили свои доклады по шести номинациям перед ведущими экспертами отрасли и прошли повышение квалификации по программе «Школы молодого ученого», организованной МГТУ им. Н.Э.Баумана совместно с АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса».

На церемонии открытия конференции перед участниками и гостями мероприятия выступили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Олегович Рогозин, ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Анатолий Александрович Александров, директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Владимирович Матвейчук и космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Владимирович Кудь-Сверчков.

В рамках конференции прошли мероприятия деловой программы для руководителей и специалистов кадровых служб предприятий ракетно-космической промышленности и представителей опорных вузов космической отрасли. В панельных дискуссиях и круглых столах по актуальным вопросам развития российской ракетно-космической отрасли обсуждались такие актуальные темы, как «Привлечение, подготовка и закрепление молодых квалифицированных кадров в организациях „Роскосмоса“, „Компетенции будущего и потребности ракетно-космической промышленности“, „Продвижение российских технологий на международном рынке“, „Подготовка кадров в области цифровых технологий“.

Спикерами и модераторами этих мероприятий были начальник отдела оценки и обучения персонала Госкорпорации „Роскосмос“ Олег Михайлович Коваль, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф.Решетнёва» Сергей Геннадиевич Кукушкин, директор по обучению и развитию персонала АНО «Корпоративная Академия „Роскосмос“ Ольга Алексеевна Балашова, руководитель центра международного сотрудничества АНО „Корпоративная Академия „Роскосмос“ Иван Владимирович Иванов, заместитель исполнительного директора ОООР „СР РКП России“ Марина Владимировна Данильченко и многие другие.

На церемонии закрытия напутственные слова сказали председатели секционных комиссий конкурса. Они рассказали о работе своих секций, отметили особенности и перспективы внедрения разработок финалистов, объявили лауреатов 1, 2 и 3 премий конкурса, а также отметили авторов лучших студенческих работ.

Список лауреатов Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ „Орбита молодежи“ 2020 года

Секция 1: Системные и проектно-конструкторские решения при проектировании и создании автоматических космических аппаратов различного назначения. Целевая аппаратура и бортовая энергетика космических аппаратов:

1-я премия — Леонова Анна Всеволодовна, Ивленков Денис Викторович, Лапаев Кирилл Александрович, „Разработка бортовой системы технической диагностики „ОПТИК“ на основе оптоволоконных датчиков волоконных брэгговский решеток“, АО „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнёва“, г. Железногорск;

2-я премия — Иконникова Анастасия Александровна, Похабов Александр Юрьевич, Пузырецкий Евгений Александрович, „Разработка упругого шарнира из композиционных материалов для крупногабаритных трансформируемых систем“, АО „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнёва», г. Железногорск, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» г. Казань;

3-я премия — Кумарин Алексей Андреевич, «Алгоритм прореживания данных в бортовом навигационном приемнике на основе программно-определяемого радио», ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара, а также Бондаренко Дмитрий Алексеевич, Еремин Леонид Игоревич, «Анализ параметров набегающего потока разреженных атмосферных газов Земли для применения их в качестве рабочего тела для электроракетного двигателя»,АО «Научно-производственная корпорация „Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы“ имени А.Г. Иосифьяна».

Лучшие студенческие работы:

— Синельщиков Артём Викторович, «Разработка конструкции бесплатформенной инерциальной курсовертикали для изделий ракетно-космической техники», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Москва;

— Головин Артем Александрович, Рачкин Дмитрий Анатольевич, Назарова Екатерина Сергеевна, Лубянский Артем Олегович, «Композитная штанга аппарата „Ярило“ № 3», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Москва;

— Владимирова Мария Яковлевна, «Разработка задающего генератора с параметрической модуляцией оптического сигнала для космических аппаратов», ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет „ВОЕНМЕХ“ им. Д.Ф. Устинова», г. Санкт-Петербург;

— Малахов Дмитрий Сергеевич, Ломака Игорь Андреевич, Шафран Степан Вячеславович, «Командно-телеметрическая система наноспутника формата CubeSat», ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара.

Секция 2: Системные и проектно-конструкторские решения при разработке, создании и испытании средств выведения, разгонных блоков, ракетных двигателей и наземной космической инфраструктуры. Сбор и обработка результатов испытаний:

1-я премия — Дубовицкий Максим Алексеевич, «Оптимизация конструкции антенной системы наземного комплекса управления дальними космическими аппаратами (АС НКУ ДКА) с целью минимизации уровня бокового излучения», АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института», г. Москва;

2-я премия — Осипенко Анастасия Ивановна, Липовцев Анатолий Анатольевич, «Исследование процесса электронно-лучевой сварки с использованием математического моделирования», АО «Научно производственный центр «Полюс», г. Томск;

3-я премия — Носова Офеля Али кызы, «Разработка электромеханического привода управления вектором тяги маршевого двигателя РБ «Двина-КВТК», АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», г. Москва.

Лучшие студенческие работы:

— Выдрин Денис Викторович, «Методика прогнозирования соблюдения требований прочности опоры стартового стола для перспективных ракет-носителей среднего класса», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Москва;

— Барбудхе Атхарва Раджеш, «Разработка модели экспериментальной двухступенчатой ракеты-носителя с активной управляемой стабилизацией и улучшенной парашютной системой спасения конструкции после выполнения полётных задач», ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара;

— Матасов Никита Александрович, «Отработка технологий для создания РН сверхлегкого класса и системы телеметрии», ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль.

Секция 3: Динамика полета, проектная баллистика, навигация и системы управления ракетно-космической техникой. Системные и экономические исследования в сфере космической деятельности и инновационного развития ракетно-космической промышленности:

1-я премия — Зубко Владислав Александрович, Беляев Андрей Алексеевич, Пупков Максим Владимирович, «Баллистический сценарий перспективной малобюджетной миссии к транснептуновому объекту Седна», ФГБУН Институт космических исследований Российской академии наук, г. Москва;

2-я премия — Родионов Никита Вадимович, «Разработка способа оценки конкурентоспособности инноваций», АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара;

3-я премия — Климов Дмитрий Игоревич, Губайдуллин Ильшат Рафаилович, «Направление развития видеокомандных и видеотелеметрических систем измерения в изделиях ракетно-космической промышленности»,АО «Российские космические системы», г. Москва.

Лучшие студенческие работы:

— Языков Михаил Дмитриевич, Рыкалин Андрей Владимирович, «Анализ эффективности РКК «Морской старт», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва;

— Моисеева Арина Сергеевна, «Разработка поплавкового гироскопа с реверсированием опор и электромеханической обратной связью», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов.

Секция 4: Новые материалы и вещества для применения в ракетно-космической технике (композиты, наноматериалы, компоненты топлива, теплозащитные и теплоизолирующие материалы и покрытия и т.п.):

1-я премия — Мрозовская Елизавета Владимировна, «Разработка метода и экспериментального стенда имитации изотропного потока ТЗЧ», ФилиалАО «Объеденная Ракетно-Космическая Корпорация»-«Научно-Исследовательский Институт Космического Приборостроения», г. Москва;

2-я премия — Купряшов Андрей Викторович, Шестаков Иван Яковлевич, «Электросинтез мелкодисперсного графитового порошка электролизом на двух инертных электродах, для использования в качестве наполнителя многофункциональных покрытий ракетно-космической технике», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск;

3-я премия — Хаванов Егор Сергеевич, «Решение проблемных вопросов по созданию аккумуляторной батареи для возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля», ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С.П. Королёва», г. Королёв.

Секция 5: Развитие ракетно-космической промышленности и производственных технологий:

1-я премия — Жгут Дарья Александровна, Веремеева Наталья Олеговна, «Оперативная диагностика механических свойств металлических материалов методом инструментального индентирования в ракетно-космическом приборостроении», ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ», г. Москва, АО «Российские космические системы», г. Москва;

2-я премия — Фролова Екатерина Олеговна, Афимьин Григорий Олегович, Расулов Зайнодин Нурмагомедович, «Метод неразрушающего контроля турбинных лопаток», ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет „ВОЕНМЕХ“ им. Д.Ф. Устинова», г. Санкт-Петербург, а также Кашин Дмитрий Владимирович, Козлов Антон Сергеевич, «Фрезерная обработка жаропрочных сплавов на основе никеля инструментом из керамики», АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко», г. Химки;

3-я премия — Борзов Константин Эдуардович, Камшилина Ирина Александровна, «Исследование структуры и свойств термопластичных полимерных изделий, полученных по технологии послойного наплавления материала и возможность их применения в производстве», Конструкторское бюро «Арматура» — филиал АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», г. Ковров, а также Миколуцкий Сергей Иванович, Хомич Юрий Владиславович, «Исследование технологии предварительной лазерной обработки поверхности при соединении материалов диффузионной сваркой», ФГБУН Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук, г. Москва;

Лучшие студенческие работы:

— Родионов Данил Дмитриевич, «Совершенствование привода малогабаритного трехосевого станка с ЧПУ путем интеграции новой системы», ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», г. Тольятти;

— Горина Екатерина Николаевна, Лобов Василий Александрович, Калугина Мария Сергеевна, «Технология производства сосудов давления из сплавов группы АМг для космических аппаратов», ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет „ВОЕНМЕХ“ им. Д.Ф. Устинова», г. Санкт-Петербург;

— Гончаров Евгений Станиславович, Туманов Александр Алексеевич, Кяримов Рустам Равильевич, «Создание жидкостного ракетного двигателя малой тяги с использованием технологии селективного лазерного сплавления с последующей пост-обработкой», ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара;

— Жалялетдинов Рафаэль Харисович, «Насадки регенератора микрокриогенной газовой машины нового типа», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Москва.

Секция 6: Фундаментальные космические исследования и проектирование миссий освоения космоса. Пилотируемые космические полеты:

1-я премия — Дёмин Денис Сергеевич, Косенкова Анастасия Владимировна, «Проектирование сверхтяжёлой посадочной платформы для доставки грузов и экипажа на поверхность Луны», АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» г. Химки;

2-я премия — Юрченко Екатерина Сергеевна, Дедкова Екатерина Владимировна, «Создание тренажера по подготовке космонавтов к выполнению визуально-инструментальных наблюдений с борта российского сегмента Международной космической станции c применением современных информационных технологий», ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», Звездный городок;

3-я премия — Хасин Алексей Андреевич, Бойко Алексей Юрьевич, «Разработка роботизированной системы выращивания растений в условиях орбитальных станций», ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет „ВОЕНМЕХ“ им. Д.Ф. Устинова», г. Санкт-Петербург;

Лучшие студенческие работы:

— Старостина Татьяна Владимировна, «Исследование и отображение траектории перелета Земля-Луна малого космического аппарата», ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара;

— Лоскутова Елизавета Владимировна, Кадигроб Данила Валерьевич, Коробочкин Андрей Александрович, «Эскизное проектирование космического аппарата для доставки оборудования на космическое тело с малым гравитационным полем», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», г. Челябинск.

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