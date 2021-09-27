Е. Зленко: Профильный Комитет СФ проводит мониторинг реализации Послания Президента РФ в сфере расходования средств экологических платежей

Source: Russia – Council of the Federation

Требуется системный пересмотр подходов к установлению неналоговых экологических платежей, считает сенатор.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на расширенном заседании рассмотрел вопрос «О целевом расходовании средств экологических платежей» в рамках реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию России от 21 апреля 2021 года. Речь идет об «окрашивании» экологических платежей, поступающих в федеральный бюджет.

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Об этом сообщила заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

По ее словам, компенсационная функция неналоговых экологических платежей слабо реализована на практике, в этой связи требуется системный пересмотр подходов к установлению неналоговых экологических платежей.

Сенатор обратила внимание, что платежи не выполняют в полной мере свое предназначение, механизмы корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду не стали действенным методом стимулирования хозяйствующих субъектов к финансированию природоохранных мероприятий.

В решение Комитета СФ по указанному вопросу вошла рекомендация Правительству РФ обеспечить внесение в Государственную Думу поправок в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также разработать порядок расходования средств экологических платежей, поступивших в федеральный бюджет.

Елена Зленко подчеркнула, что принятие законопроекта и разработка порядка расходования средств экологических платежей обеспечит аккумулирование экологических платежей с целью их «окрашивания», а также обеспечит направление в приоритетном порядке таких средств в субъекты Российской Федерации, на территории которых взыскан платеж по искам о возмещении вреда окружающей среде.

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