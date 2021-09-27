Е. Борисов выступил в рамках экспертной дискуссии III Северного форума по устойчивому развитию

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждалась тема «Экологические вызовы: что остановит пожары и наводнения».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) принял участие в III Северном форуме по устойчивому развитию. Мероприятие проходит в г. Якутске.

Сенатор выступил в ходе экспертной онлайн-дискуссии «Экологические вызовы: что остановит пожары и наводнения». Как отметил парламентарий, изменение климата — одна из главных проблем планетарного масштаба. Это обусловлено тем, что в результате хозяйственной деятельности растет выброс парниковых газов.

Егор Борисов подчеркнул, что Российская Федерация принимает все меры по реализации международных актов, в первую очередь, направленных на предотвращение таяния вечной мерзлоты и участившихся опасных метеорологических явлений.

«Мы отразили эти проблемы в своей Климатической доктрине, в 2019 году было подписано постановление Правительства Российской Федерации о принятии Парижского соглашения. У нас появились собственные нормативно-правовые акты и законы. Президентом РФ в прошлом году подписан указ о сокращении выбросов парниковых газов», — сказал сенатор.

Егор Борисов принял участие в III Северном форуме по устойчивому развитию

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Егор Борисов принял участие в III Северном форуме по устойчивому развитию

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Егор Борисов принял участие в III Северном форуме по устойчивому развитию

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Егор Борисов принял участие в III Северном форуме по устойчивому развитию

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Егор Борисов принял участие в III Северном форуме по устойчивому развитию

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По мнению Егора Борисова, сейчас стоит задача по созданию набора правовых, экономических и иных мер для сохранения климата и технологической трансформации. «Речь идет о том, что традиционные технологии развития экономики не являются приоритетными. Государствам необходимо переходить на низкоуглеродную экономику».

Парламентарий сообщил, что Совет Федерации в этой связи выработал конкретные рекомендации, проводит «круглые столы». В частности, на них обсуждались экологические риски при реализации национальных проектов, государственных программ по развитию отраслей экономики.

Сенаторы уделяют большое внимание развитию инструментов «зеленого финансирования»

«Сенаторы уделяют большое внимание развитию инструментов «зеленого финансирования». Это позволит привлекать средства для климатических и экологических проектов в стране. Речь идет о бюджетной поддержке, налоговой политике при внедрении новых технологий», — отметил Егор Борисов.

Он добавил, что сенаторы рассматривали вопрос об углеродном регулировании в РФ. «Это очень сложная и в то же время нужная тема, привлекающая внимание всех наших технологически развитых компаний».

«Сегодня в Совете Федерации мы актуализируем эту тему и вплотную работаем с представителями исполнительной власти, экспертами, чтобы в ближайшее время увидеть стратегию, научно-технические программы», — подчеркнул законодатель.

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